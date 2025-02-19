MDPI: полисахариды в шампиньонах способны бороться с раком

Ученые из американского онкологического центра City of Hope в Дуарте установили, что экстракт шампиньонов может положительно влиять на иммунную систему и замедлять рост раковых клеток.Важную роль в этом процессе играют полисахариды, в том числе ?-глюканы, содержащиеся в грибах. Исследование показало, что эти вещества активизируют иммунные реакции организма. В ходе экспериментов на мышах с онкологическими заболеваниями применение экстракта шампиньонов повысило активность Т-клеток, что указывало на улучшение иммунного ответа.Клинические испытания с участием восьми пациентов с раком простаты подтвердили результаты, полученные на животных. Улучшение показателей работы иммунной системы испытуемых стало дополнительным доказательством эффективности полисахаридов в составе шампиньонов.Кроме того, ученые обнаружили, что комбинированное использование экстракта шампиньонов с иммунотерапией оказывает более выраженный эффект, улучшая выживаемость и восстановление пациентов по сравнению с традиционными методами лечения.Однако специалисты подчеркнули, что перед включением шампиньонов в лечебное питание необходимы дополнительные исследования. Также ученые настоятельно рекомендовали проконсультироваться с врачом перед изменением рациона.

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