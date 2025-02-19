Какие признаки говорят о возникших проблемах с поджелудочной железой
Поджелудочная железа известна тем, что вырабатывает ферменты, помогающие расщеплять пищу, и гормоны, такие как инсулин, контролирующий уровень глюкозы. Если поджелудочная железа функционирует неправильно, это может привести к проблемам с пищеварением, диабету, воспалению и даже раку. Распознавание ранних признаков проблем с поджелудочной железой имеет решающее значение для диагностики и лечения по-настоящему опасных для человека состояний.
Вот пять показательных признаки, которые говорят о возникших проблемах с поджелудочной железой. О них в беседе с MedikForum.ru сообщила врач-эндокринолог Антонина Гуреева.
Если поджелудочная железа функционирует неправильно, это негативно влияет на пищеварение, вызывая
боль в верхней части живота: тупая или постоянная боль, часто отдающая в спину;
необъяснимую потерю веса: происходит, несмотря на отсутствие каких-либо изменений в рационе питания или физических нагрузках;
жирный стул (стеаторею): очень зловонный стул, плавающий из-за нарушения всасывания жиров;
тошноту и рвоту: дискомфорт в желудке обычно обостряется после еды;
чрезмерную жажду и частое мочеиспускание: проявление дисфункции поджелудочной железы, связанной с выработкой инсулина.
Эти признаки могут говорить о подверженности к развитию панкреатита. Данное заболевание возникает, когда поджелудочная железа воспаляется, провоцируя сильные боли и проблемы с пищеварением. Существует два типа панкреатита: острый, для которого типичны внезапное начало и интенсивный болевой синдром, и хронический, когда происходит длительное повреждение железы.
Вот основные предупреждающие признаки панкреатита:
Внезапная, сильная боль в верхней части живота: она может распространяться на спину и усиливаться во время еды;
Тошнота и рвота;
Лихорадка и учащенный пульс: признаки системного воспаления;
Боль в животе: особенно сильная при надавливании;
Жирный, светлый стул, который трудно смыть, он постоянно плавает в воде.
Что важно знать. Последствием острого панкреатит может стать очень опасный процесс, связанный с риском летального исхода. Если человек испытывает крайне сильную боль в животе, лихорадку и рвоту, следует обратиться за медицинской помощью.
Как контролировать состояние поджелудочной железы дома. Периодически следует наблюдать за своим стулом: если он часто бывает бледным, жирным или жидким, вероятно, имеются проблемы с пищеварением.
Всегда нужно обращать внимание на непроизвольную потерю веса: происходящее без усилий похудение может сигнализировать о дефиците ферментов поджелудочной железы. Одновременно могут возникать изменения аппетита: его исчезновение, быстрое чувство насыщения, безразличие к любимой еде.
Также полезно держать под контролем уровень сахара в крови: его внезапное повышение может указывать на нарушение функции поджелудочной железы.
«Настораживающим признаком является боль в верхней средней части живота, отдающая в спину: это может говорить, что поджелудочная железа с трудом справляется со своими функциями».
При подозрении о возможных проблемах с поджелудочной железой следует обратиться к врачу и обследоваться.
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