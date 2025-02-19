Назван способ не подхватить микробы в воздухе общественного туалета

Смыв воды в унитазе поднимает в воздух тучу микробрызг с бактериями. Китайские ученые инструментально оценили масштабы бедствия — и предложили меры борьбы с ним.Исследование проводилось в двух туалетах в офисном здании — с напольными унитазами и биде.Измеренные концентрации биоаэрозолей Escherichia coli и Staphylococcus aureus превышали допустимые уровни, установленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний:после смыва из унитазов вылетаетна 42–62% больше S. aureusна 16–27% больше E. coliпо сравнению с биде;смыв фекалий выбрасываетна 25–43% больше S. aureusна 16–27% больше E. coliпо сравнению со смывом пустого унитаза.Концентрация микробов в воздухе — важнейший фактор риска для здоровья: когда бактерий мало, иммунитет в большинстве случаев легко с ними справляется.Показано также, что включенная вытяжная вентиляция помещения снижает этот риск в 10 раз.«Наши результаты подчеркивают значительные риски для здоровья, связанные с воздействием биоаэрозолей в общественных туалетах», — пояснил аспирант-эколог Ваджид Али из Китайского университета геонаук в Ухане.По его словам, хотя биде показали несколько другие результаты, измерения для туалетов с напольными унитазами применимы и к ним.

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