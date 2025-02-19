Karolinska Institutet: воспаление кишечника повышает риск повреждения почек

Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) могут повышать риск появления камней в почкахДля анализа взаимосвязи между заболеваниями кишечника и почек ученые проанализировали данные ранее опубликованных крупномасштабных эпидемиологических исследований и историй болезни десятков тысяч взрослых добровольцев с язвенным колитом и болезнью Крона. Эти ВЗК поражают слизистую оболочку разных отделов желудочно-кишечного тракта, провоцируя боли в животе, нарушения стула, усталость и потерю веса.Результаты показали, что у людей с ВЗК чаще развиваются почечнокаменная болезнь (нефролитиаз) и интерстициальный нефрит — негнойное воспаление стромы и канальцев почек, вызванное чрезмерной иммунной реакцией. По словам ученых, эти заболевания могут возникать из-за системных эффектов, таких как воспаление, или побочных действий лекарств.Также исследователи отметили, что хирургическое вмешательство по удалению части толстой кишки, часто необходимое при тяжелых формах ВЗК, может привести к обезвоживанию и нарушению баланса электролитов, повышая риск повреждения почек.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки