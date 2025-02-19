Боязнь неизвестности или сдвиг гормонов: что может означать наша повышенная тревожность

Повышенная тревожность может быть проявлением целого ряда патологий, психических и физических.Тревожность – это эмоциональная реакция человека на стресс, неопределенность или потенциальную угрозу. До некоторых пределов тревога вполне естественна. Однако, когда тревожность становится нашим постоянным спутником жизни и делает избыточно негативным отношение к любому происшествию она не может считаться обычной – это уже повышенная тревожность, мешающая нормально существовать и общаться.«Повышенная тревожность — состояние, при котором человек испытывает чрезмерное беспокойство, страх или напряжение, даже когда для этого нет очевидных причин. В отличие от обычной тревоги, которая возникает в ответ на конкретные события (например, перед экзаменом или важной встречей), повышенная тревожность может проявляться без видимых причин и длиться долгое время», - поделился в беседе с MedikForum.ru психиатр Михаил Каштанов.Он отметил, что данное состояние может быть как самостоятельным явлением, так и симптомом более сложных психических расстройств (например посттравматического стрессового расстройства, обсессивно-компульсивного расстройство). Развитию тревожности могут способствовать нарушения в работе нейромедиаторов (например, серотонина и дофамина), которые регулируют настроение и эмоции, а также особенности функционирования нервной системы человека. Нередко толчком к возникновению повышенной тревоги становится перенесенный тяжелый травматический опыт, сопровождавшийся стрессовыми событиями, оставившими отпечаток на психике.Симптомы тревожности:Постоянное чувство беспокойства, ощущение «надвигающейся беды», ожидание худшегоРаздражительность, вспыльчивость, неумение сдержаться;Страх потерять контроль, чрезмерная боязнь неизвестности;Избыточная осторожность, трудности в принятии решений;Физические проявления: учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, головокружение, мышечное напряжение, проблемы со сном, усталость, расстройства желудочно-кишечного тракта.По словам психиатра, повышенная тревожность может возникать на фоне эмоционального истощения и быть сигналом того, что организм испытывает потребность в отдыхе и восстановлении.«Постоянная тревожность может быть признаком того, что организм истощен. Переутомление, недостаток сна и отсутствие баланса между работой и личной жизнью часто усугубляют это состояние. Также тревожность бывает связана с подавленными эмоциями, такими как гнев, печаль или страх. Если человек лишен возможности выразить эти чувства, они могут трансформироваться в хроническую тревогу».Также тревожность может возникать как симптом соматических заболеваний.Заболевания щитовидной железы: вызывать симптомы тревожности может гипертиреоз.Сердечно-сосудистые заболевания: например, подверженность тревоге возникает при аритмии или ишемической болезни сердца.Гормональные нарушения: развитию тревожности способствуют нарушения работы надпочечников.Неврологические заболевания: эпилепсия или опухоли мозга, а также деменция часто дают внешний симптом в виде тревоги.Когда обращаться к врачу? Спикер уточнил, что даже позитивные жизненные перемены могут вызывать у человека тревожность как реакцию на неизвестность. Но если тревожность затягивается (длится более нескольких недель), мешает повседневной жизни, работе или отношениям, она становится проблемой, когда нужна профессиональная помощьТакже посетить терапевта следует, если тревожное состояние сопровождается неблагополучными физическими симптомами (например, такими как учащенное сердцебиение, головокружение или потливость).

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