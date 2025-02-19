Ночные симптомы: какие изменения в работе организма ночью могут оказаться опасными

Если какие-то симптомы стали регулярно проявляться ночью, это вполне может оказаться сигналом об ухудшении работы организма и развитии серьезных заболеваний.Ночь — то время, когда тело должно отдыхать и восстанавливаться. Однако некоторые заболевания и проблемы со здоровьем проявляются именно в ночное время, когда организм переходит в состояние покоя. Эти симптомы могут оказаться проявлением очень серьезных нарушений, требующих внимания и своевременного лечения. О том, какие изменения в работе организма, возникающие ночью, могут быть такими опасными симптомами, и их нельзя игнорировать, MedikForum.ru поговорил с врачом-эндокринологом Антониной Гуреевой.Ночной кашель. Кашель, который усиливается ночью, может быть признаком ряда заболеваний. Например, его часто провоцирует гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ): у человека с такой патологией в горизонтальном положении желудочная кислота легче попадает в пищевод, вызывая раздражение.Также ночной кашель может быть симптомом астмы, так как в ночное время дыхательные пути сужаются, что провоцирует приступы.Другая его опасная причина – проблемы с сердцем, включая сердечную недостаточность. Если возникающий ночью кашель сопровождается одышкой, чувством дискомфорта в груди, страхом засыпания или смерти, это повод обратиться к врачу.Ночная потливость. Потливость во время сна может быть вызвана как внешними факторами (например, слишком теплым одеялом или высокой температурой в комнате), так и внутренними проблемами.«Среди медицинских причин ночной потливости выделяют инфекционные заболевания (например, туберкулез), гормональные нарушения (гипертиреоз, менопауза), а также онкологические заболевания (лимфома, лейкемия). Если такая потливость сопровождается потерей веса, слабостью или повышением температуры, это серьезный повод для обследования».Ночные боли в груди. Боль в груди, которая возникает ночью, может быть связана с сердечно-сосудистыми проблемами, такими как стенокардия или инфаркт миокарда. В горизонтальном положении сердцу приходится работать интенсивнее, что может спровоцировать нарушения.«Также ночные боли в груди могут быть вызваны заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, язвой желудка или панкреатитом. Если боль сопровождается одышкой, головокружением или холодным потом, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью».Судороги в ногах. Ночные судороги в икрах или стопах – распространенная проблема, которая может быть связана с дефицитом магния, калия или кальция. Также судороги могут возникать из-за нарушения кровообращения, например, при варикозном расширении вен или диабете. Если судороги повторяются регулярно, стоит проверить уровень электролитов в крови и проконсультироваться с врачом.Позывы к мочеиспусканию. Если ночью приходится вставать в туалет более одного-двух раз, это может быть признаком никтурии. Это состояние часто бывает связано с заболеваниями мочевыделительной системы (цистит, простатит, почечная недостаточность) или эндокринными нарушениями (диабет). Также никтурия может быть симптомом сердечной недостаточности.Одышка. Если она усиливается в положении лежа, то может быть признаком сердечной недостаточности или заболеваний легких (например, хронической обструктивной болезни легких, ХОБЛ). У многих людей ночную одышку вызывает апноэ сна — состояние, при котором дыхание спящего человека временно останавливается.Ночные головные боли. Боли, которые возникают ночью или ранним утром, могут указывать на мигрень или повышенное внутричерепное давление. Иногда ночные головные боли возникают как симптом опухоли головного мозга. Если головные боли сопровождаются тошнотой, рвотой или нарушением зрения, необходимо пройти обследование.Зуд. Усиливающийся ночью зуд характерен для таких проблем как экзема или псориаз. Также он может возникать как проявление аллергических реакций организма или паразитарных инфекций (например, чесотки).Храп. Очень громкий и регулярный храп с большой вероятностью говорит, что человек страдает синдромом обструктивного апноэ сна. При имеющемся апноэ дыхание спящих людей периодически прерывается на несколько секунд, что приводит к кислородному голоданию и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Другими симптомами опасного нарушения являются дневная сонливость, головные боли, постоянная усталость.

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