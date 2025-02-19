Опасная вода: как проверить качество жидкости в домашних условиях

Можно ли доверять воде из-под крана или бутилированной воде? Проверить качество жидкости в домашних условиях проще, чем кажется. Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал о доступных методах диагностики.Органолептический тестПервым делом следует оценить цвет, запах и вкус воды. Прозрачность – признак чистоты, а вот желтоватый или зеленоватый оттенок может сигнализировать о примесях железа или росте водорослей. Запах хлора, сероводорода или посторонние вкусы (металлический, соленый) – тревожный знак.Тест-полоски и реагентыБолее точные данные можно получить с помощью тест-полосок, определяющих уровень pH, жесткость воды, содержание хлора и нитратов. Также существуют домашние наборы для химического анализа, выявляющие железо, марганец и другие элементы.Лабораторный анализ – гарантия точностиСамый надежный метод – лабораторное исследование. Для этого нужно собрать утренний образец воды в чистую емкость, предварительно слив воду в течение 15 минут. Пробу хранят в холодильнике не дольше суток перед сдачей в лабораторию.Как избежать ухудшения качества воды?Доктор биологических наук Асият Абдуллаева предупреждает: неправильное хранение воды способствует размножению бактерий. Оптимальная температура для хранения питьевой воды – от +2 до +20 °C, а для дистиллированной – до +35 °C.Если вода изменила запах, цвет или вкус, это повод задуматься о ее безопасности.

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