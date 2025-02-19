Как отличить проблемы с памятью от признаков деменции

«Дед впал в старческий маразм», «склероз замучал», «совсем память потерял» – все эти фразы, которые мы употребляем в обычной жизни, объединяет одно общее понятие – деменция. По словам специалистов, это не совсем диагноз, а скорее симптом, который объединяет множество опасных болезней. Да, в основном от неё страдают люди среднего и пожилого возрастов. Но, как говорят врачи, бывают случаи, когда деменцию определяют и у молодых людей, которым нет и сорока.СимптомыОдним из признаков деменции являются странности в поведении. Для пожилых людей такой симптом более привычен, но в молодом возрасте нарушение памяти, неадекватное поведение, нарушение речи, изменения в характере сильно настораживают.Например, речь у человека внезапно стала скудной, снизился словарный запас, появились частые повторы, он стал использовать простые, даже примитивные речевые конструкции – всё это может свидетельствовать о развивающейся деменции. Такой вид расстройства обычно начинается в 50 лет, и нарушения чаще всего необратимы.Человек действительно может забыть какие-то детали или события, которые произошли пару дней назад. При этом прекрасно помнит то, что с ним происходило в далёком прошлом. Очень часто у таких больных возникают бредовые идеи: им кажется, что их хотят обокрасть, отравить. А ещё появляется склонность к собирательству ненужных вещей.По словам врачей, насторожить должны самые первые признаки нарушения социального поведения человека. Они проявляются в частой смене настроения, появлении замкнутости, отсутствии желания придерживаться социальных норм и нарушении санитарного режима. Например, человек может перестать убираться в доме, мыть посуду, следить за одеждой, принимать душ.Откуда берётся?Чаще всего – в 70% случаев – деменцию вызывает болезнь Альцгеймера. Существует также сосудистая деменция, которая появляется при кислородном голодании, например, произошедшем при инсульте.Есть и другие причины возникновения деменции. Например, это сахарный диабет, проблемы со щитовидной железой. Ещё на её появление влияет и образ жизни: гиподинамия, ожирение, а также курение и злоупотребление алкоголем.Меньше подвержены процессу старения мозга люди, увлечённые творчеством. Так, во время пения в организме повышается уровень эндорфинов (гормонов радости), в мозгу возбуждаются зоны, отвечающие за удовольствие, укрепляются нейронные связи, мыслительные процессы ускоряются. И помимо этого человек становится энергичнее. Настоящей умственной гимнастикой считается и рисование.Чем опасна?Самое страшное последствие деменции – потеря способности к самообслуживанию и потребность в постоянном постороннем уходе. При этом серьёзные заболевания, вызывающие деменцию, у молодых людей развиваются гораздо быстрее и намного раньше приводят к утрате самостоятельности.Например, при отсутствии лечения пожилой человек теряет способность к самообслуживанию через шесть лет с начала проявления первых симптомов болезни. А молодой – через три-четыре года.Как лечить?При возникновении подозрительных симптомов необходимо обратиться к неврологу или психиатру. Важно провести полное обследование, чтобы выявить причину нарушений.По словам врачей, дальнейший прогноз зависит от причин, вызывающих когнитивные нарушения в молодом возрасте. Если это депрессия, сахарный диабет или тиреотоксикоз (проблемы со щитовидкой), то при лечении функции мозга могут восстановиться. Если же это ранняя болезнь Альцгеймера, то прогноз у молодого пациента будет гораздо хуже, чем у пациента в возрасте.Всё в комплексеПсихологи предлагают несколько самых простых приёмов, чтобы остановить истощение мозга.Во-первых, не доводите себя до переутомления. Мозг не имеет рецепторов боли. Сколько он запросит энергии, столько организм ему и даст, даже в ущерб другим органам.Во-вторых, избегайте длительной монотонной нагрузки. Например, долго смотреть в экран гаджета.В?третьих, обратите внимание, на какой подушке вы спите. Если подушка пережимает шею, утром человек просыпается не отдох­нувшим, а таким же уставшим. Неудобное положение во сне приводит к пережатию сосудов, снабжающих мозг кислородом. Мозг начинает страдать и ночью. Если это продолжается годами, то может привести к ухудшению его функции.В?четвёртых, не застревайте на негативных эмоциях. Отрицательные эмоции забирают больше всего энергии мозга. Чем больше вы будете себя кошмарить, снова и снова переживать неприятное событие, прокручивать внутренний бессознательный диалог, тем больше вы будете подвержены риску психосоматического заболевания: негативные мысли в итоге вызовут реальное заболевание.И не пытайтесь всегда и всё держать под контролем. Повышенный контроль съедает много энергии, потом снижается концентрация, человек быстро переутомляется и сам этого не замечает.Пища для умаИзучите свой рацион. Питание для мозга – орехи, сухофрукты, прочие полезные углеводы. Они дают ему необходимую энергию.Для нормальной работы мозга и хорошей памяти организму требуются витамины. Особенно важны для мозговой деятельности витамины С, Е, В6, В12, никотиновая и фолиевая кислоты, а также некоторые микроэлементы. Их нехватка часто становится причиной проблем с памятью.Самый простой способ – купить витаминные комплексы в аптеке. Однако все необходимые вещества можно получать с пищей.Так, витамин В1 содержится в свинине, злаках, фасоли, орехах и семенах. Витамин В2 больше всего содержится в молоке, В3 – в животной пище, например, в сыре и сметане. В12 тоже содержится в продуктах животного происхождения, особенно в печени. Морепродукты, такие как осьминог, крабы, лосось, скумбрия и треска, также имеют высокое содержание этого витамина.Витамин С содержится в цитрусовых, капусте брокколи, красном перце и в шиповнике. Но этот витамин разрушается при хранении, нагревании.Важны для памяти липоевая кислота и железо. Липоевая кислота содержится в листьях шпината, мясе, пивных дрожжах, а железо – в говядине и баранине, в сухофруктах, фасоли и зелёных овощах.Упражнения для тренировки мозгаСоставляйте в уме слова наоборот (кот – ток, игла – алги). Начинать надо с коротких слов из трёх букв, затем число букв увеличивайте.Составляйте новые слова из одного путём перемены букв. Например, из слова «бутылка»: бык, тыл, булка, улыбка...Закончите поговорку. Суть в том, чтобы достроить вторую часть известной пословицы, загадки или поговорки. Например, «волков бояться –…», «сорок одёжек – …», «без труда – …».Рисуйте геометрические фигуры в зеркальном отражении. Начинать надо с простых треугольников и ромбов, затем фигуры можно усложнять.Найдите среди четырёх слов лишнее и объясните – почему. Например, сова, волк, ворона, тетерев (волк – не птица, он лишний).Не забывайте про детские игры. Например, можно поиграть в аналог игры: «Я знаю пять имён мальчиков». Так можно вспомнить названия овощей, кухонной утвари и прочее. Их может быть не пять, а семь или больше.

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