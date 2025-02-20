Для молодости кожи и защиты от воспаления: зачем и как восполнять в организме коллаген

Включение в рацион продуктов, богатых коллагеном, или стимулирующих его выработку, — это простой и эффективный способ восполнит его уровень для поддержания здоровье кожи, суставов, костей, пищеварительного тракта.Коллаген является одним из важнейших белков в организме человека, составляющий основу соединительной ткани. Он отвечает за эластичность кожи, прочность суставов, здоровье волос и ногтей, а также за целостность костей и хрящей. С возрастом выработка коллагена снижается, что ведет к появлению морщин, ухудшению подвижности суставов и другим возрастным изменениям. Включая в рацион продукты, богатых коллагеном, можно сделать эти процессы менее интенсивными.«Коллаген составляет около 30% всех белков в организме и наиболее интенсивно производится в молодости, именно он обеспечивает нам в молодые годы жизни упругую и гладкую кожу. Вдобавок коллаген является основным компонентом хрящевой ткани, которая защищает суставы от износа, а в сочетании с кальцием делает кости более прочными и устойчивыми к повреждениям. Его достаток в организме способствует росту крепких здоровых волос и ногтей, а также укрепляет стенки кишечника, что может улучшить пищеварение и снизить риск воспалительных процессов», - сообщила в комментарии MedikForum.ru гастроэнтеролог Александра Алисова.Врач обратила внимание, что коллаген содержится в продуктах животного происхождения, так как это белок, который синтезируется в организме животных. Вот его основные источники:Костный бульон: при длительной варке костей, хрящей и связок коллаген переходит в бульон, делая его богатым этим белком:Жирная рыба: скумбрия, сельдь, семга и другие виды жирной рыбы содержат не только коллаген, но и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют его лучшему усвоению;Мясо и субпродукты: коллагеном насыщены куриные лапки, свиные уши и другие части, богатые соединительной тканью.Яйца: они содержатся пролин — аминокислоту, необходимую для синтеза коллагена;Желатин: является производным коллагена, используется для приготовления желе, заливного.Помимо употребления продуктов, содержащих коллаген, важно включать в рацион продукты, которые стимулируют его синтез в организме, подчеркнула эксперт. Для этого необходимы определенные витамины и минералы:Витамин С: играет ключевую роль в синтезе коллагена, им насыщены цитрусовые, киви, болгарский перец, брокколи, ягоды.Сера: необходима для производства коллагена, содержится в чесноке, луке, яйцах, капусте.Цинк: также способствует синтезу коллагена, присутствует в морепродуктах, орехах, семенах, бобовых.Аминокислоты: производство коллагена стимулируют пролин и лизин, которые содержатся в яйцах, молочных продуктах, рыбе, мясе.Кроме того, важно употреблять продукты и напитки с антиоксидантами, которые защищают коллаген от разрушения. В рацион следует включать ягоды, орехи, зеленые овощи, зеленый чай.Что важно для сохранения коллагена:Избегать употребления сахара, так как он разрушает коллаген;Снижать употребление алкоголя, который ускоряет разрушение коллагена и замедляет его синтез;Достаточно спать, ведь именно во время сна происходит наиболее интенсивное восстановление тканей, включая синтез коллагена. Продолжительность сна должна составлять 7-9 часов в сутки.Быть физически активным, поскольку регулярные упражнения улучшают кровообращение и тем самым стимулируют выработку коллагена.Избегать стрессов, которые повышают уровень кортизола, разрушающего коллаген;Увлажнять организм, то есть, пить достаточно воды, чтобы поддерживать эластичность кожи и тканей.

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