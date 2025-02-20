Бегом за памятью: спорт мгновенно улучшает когнитивные способности

Учёные доказали, что физическая активность не только полезна для сердца, но и моментально улучшает память. Причём этот эффект может сохраняться до 24 часов. Новое исследование, опубликованное на портале The Conversation, показало, что даже короткие упражнения способны дать заметный когнитивный прирост.В эксперименте приняли участие 76 человек в возрасте от 50 до 83 лет. Все они носили фитнес-браслеты в течение восьми дней, фиксируя уровень активности и качество сна. Каждый день испытуемые выполняли тесты на память. Выяснилось, что те, кто уделял больше времени умеренной и высокой физической активности (например, бегу или велосипеду), на следующий день показывали лучшие результаты. В то же время менее активные участники справлялись с тестами хуже.Кроме того, значимым фактором оказалась фаза медленного сна – чем дольше она длилась, тем лучше была память. Хотя улучшения были умеренными, исследователи подчёркивают, что участники не страдали от деменции, а значит, эффект у людей с когнитивными нарушениями может быть ещё сильнее.Учёные объясняют этот феномен усиленным кровообращением и выбросом химических веществ, поддерживающих работу мозга. Обычно такие изменения длятся несколько часов, но положительное влияние на память может сохраняться до двух суток.Эксперты призывают людей старшего возраста уделять больше внимания физической активности и качественному сну. Это простая, но эффективная стратегия, которая помогает сохранить ясность ума и снизить риск возрастных когнитивных нарушений.

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