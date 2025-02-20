Имбирь: при каких проблемах со здоровьем помогает и какие риски несет его прием

Имбирю присущи антиоксидантные, противовоспалительные, успокаивающие свойства, и он издавна известен как борец с простудой, – но полезен не только в этом качестве.Многие знают, что употребление имбиря помогает в борьбе с простудой. Действительно, в его составе присутствуют такие антиоксидантные вещества как гингерол, шогаол, зингерон, парадол – они оказывают организму противовоспалительную, антимикробную и антибактериальную поддержку. Вдобавок пряный корень содержит соединения, называемые полисахаридами, которые обладают естественными противокашлевыми свойствами.Однако имбирь полезен не только как противопростудное средство – он помогает улучшать самочувствие и при других проблемах со здоровьем. В этом растении содержится более 100 биоактивных компонентов, и многие исследования указывают на то, что имбирь способен быть эффективным вспомогательным средством терапии наряду с обычными лекарствами.Высокий уровень холестерина. Употребление около двух граммов имбиря в день содействует снижению общего уровня холестерина и некоторых липидов (жиров) в крови. Содержащийся в нем гингерол, как было установлено, обладает гиполипидемическим эффектом – в частности, уменьшает концентрацию триацилглицерола в крови.Болезни пищеварительной системы. Имбирь широко известен своим успокаивающим действием на желудок: его прием в количестве 1,5 грамма полезен для избавления от тошноты. Кроме того, он помогает справиться с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) – облегчает давление в желудке, препятствует скоплению газов и вздутию живота, провоцирующих открытие нижнего пищеводного сфинктера (в его случае желудочная кислота попадает в пищевод и вызывает кислотный рефлюкс).Остеоартрит. Данное заболевание развивается в связи с воспалительным процессом в организме и поражает суставы, вызывая проблемы с подвижностью и боли. Люди с этой патологией вынуждены принимать обезболивающие препараты, но их длительное применение чревато опасными побочными эффектами. Исследования показывают, что противовоспалительные свойства имбиря делают его полезным в качестве дополнительного средства для уменьшения местного воспаления и болевого синдрома.Менструальные боли. Имбирь полезен для их облегчения. Его антиоксиданты расслабляют мышечные спазмы, которые вызывают у женщин дискомфортные ощущения. Кроме того, имбирь обладает газоотводящими свойствами, которые могут уменьшить тошноту и расстройство желудка, часто возникающие при гормональных сдвигах во время менструации.Гипертония. Было обнаружено, что дозы имбиря объемом 3 грамма в день помогают снижать как систолическое (верхнее), так и диастолическое (нижнее) артериальное давление. Его вещества поддерживают здоровый кровоток, уменьшая агрегацию тромбоцитов (слипание клеток крови, ведущее к образованию тромбов), а также подавляя активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), влияющего на развитие гипертонии.Высокий уровень сахара в крови. Испытания показали, что у людей, употребляющих имбирь, могут снижаться показатели уровня сахара в крови натощак и гликированного гемоглобина (HbA1c), который считается ключевым маркером диабета.Аллергический ринит. У людей с этой проблемой организм реагирует на аллергены во внешней среде, вызывая заложенность или воспаление носовых ходов, зуд в горле и повышенное слезотечение. Имбирь для таких пациентов может стать чем-то вроде натурального антигистаминного средства.Какие риски несет прием имбиря. Не следует принимать его в большом количестве, это может привести к побочным эффектам: в их числе аллергические реакции, дискомфорт в пищеварительном тракте, перепады настроения.«Дозы имбиря до 6 граммов в день могут спровоцировать проблемы с пищеварением, вызвать изжогу и повлиять на образование желчных камней из-за повышенного производства желчных кислот. У некоторых людей передозировка имбирем вызывает учащенное сердцебиение», - предупредил в разговоре с MedikForum.ru диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Кроме того, некоторые соединения в имбире могут нежелательным образом взаимодействовать с определенными лекарствами.Варфарин и антиагрегантные препараты. Людям, которые их принимают, не стоит употреблять имбирь, не посоветовавшись с врачом, так как он может усиливать действие этих препаратов, увеличивая риск кровотечения.Лекарства от диабета: Поскольку имбирь сам обладает способностью снижать уровень сахара в крови, его сочетание с такими лекарствами увеличивает риск гипогликемии (опасного для человека снижения сахара в крови).

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