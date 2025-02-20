Чем объяснить кашель с болью в груди: его наиболее опасные причины

Одним из самых опасных объяснений такого кашля является рак легких.Кашель может вызываться простудой, раздражением горла или аллергией, но если он сопровождается болью в груди, то его появление с большой вероятностью связано уже с чем-то более серьезным. Какие причины могут объяснять кашель, возникающий вместе с болью в груди, MedikForum.ru выяснил в беседе с терапевтом Ириной Андреевой.Острый бронхит. Возникает, когда трубки, переносящие воздух из трахеи в легкие, воспаляются и заполняются слизью, вызывающей их раздражение. При бронхите кашель вначале сухой, а затем становится продуктивным (сопровождается выделением мокроты). Его продолжительность может составлять от 10 дней до 3 недель.Пневмония. Развивается вследствие инфекции легочных альвеол, может быть бактериальной, вирусной или грибковой. При пневмонии увеличивается количество гноя и жидкости в легких, что и вызывает кашель с болями в области груди.Другие симптомы пневмонии:Высокая или низкая температура;Простудные симптомы;Затрудненное (свистящее или хрипящее) дыхание, одышка;Низкий уровень кислорода в крови;Усталость, бледность с проявлением синюшности.Подозревая у себя пневмонию, важно обращаться к врачам. При отсутствии лечения может возникнуть дыхательная недостаточность, сепсис.Плевральные расстройства. Плевра – это ткань, покрывающая внешнюю поверхность легких и внутреннюю часть грудной полости. Ее воспаление (плеврит) или коллапс легкого (пневмоторакс) тоже провоцируют кашель вместе с болевыми ощущениями в груди, которым также бывает свойственно усиливаться при дыхании или чихании.Что особенно опасно: плевральные нарушения могут развиваться как последствия застойной сердечной недостаточности и цирроза печениПерикардит. К его появлению ведет воспаление перикарда – ткани, покрывающей сердце. Обычно перикардит вызывается вирусом, но причиной также может быть бактериальная инфекция или другое заболевание. Он опасен тем, что воспалительный процесс может стать более обширным и привести к поражению новых областей сердца.«Распространенным симптомом перикардита наряду с усталостью, температурой, кашлем и тяжелым дыханием является внезапная боль в середине груди, которую можно ошибочно принять за сердечный приступ. В острой форме он может длиться от одной до трех недель, в хронической — более трех месяцев».ХОБЛ. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это собирательный термин, описывающий прогрессирующие хронические легочные заболевания. К ним относятся эмфизема, хронический бронхит и резистентная астма. Ранние симптомы этих патологий включают одышку и повторяющийся кашель. По мере развития заболевания в легких симптомы могут ухудшаться – возникает хронический кашель, повышенное выделение мокроты, чувство дискомфорта или болезненности в груди.При появлении симптомов ХОБЛ нужно обязательно обращаться к врачу и обследоваться.Астма. Данное заболевание обычно вызывается воспалением или избытком слизи в слизистой оболочке дыхательных путей, которые сужаются и затрудняют человеку дыхание. При этом может развиться хронический кашель, способствующий чувству боли в груди – как тупой, так и острой, пронзительной.Пищевод Баррета. Его оценивают как предраковое состояние: патология развивается из-за серьезного поражения стенок пищевода вследствие постоянных забросов желудочной кислоты. Для пищевода Баррета характерен сухой кашель вместе с болью и жжением в области груди, а также частой изжогой или отрыжкой.Тромбоэмболия легочной артерии. Это одно из наиболее опасных нарушений, при которых у человека возникает кашель с болью в груди. Тромбоэмболия легочной артерии развивается, когда тромб, находившийся в другой части тела, оторвался от места крепления, попал в кровоток и оказался занесен с кровью в легочную артерию, которую он закупорил собой. Без оперативного оказания помощи пострадавшему человеку грозит гибель.«Тромб в легких может ощущаться как сердечный приступ: в грудной клетке возникает дискомфорт и давление, человек может откашливать мокроту с прожилками крови. Другие возможные симптомы – учащенное дыхание, боль при дыхании, учащенное сердцебиение, головокружение, обильное потоотделение».Рак легких. Если вы давно курите, и с некоторых пор начали кашлять, испытывая боль в груди, – не медлите с обращением к врачу. Когда в легких начинает расти опухоль, по мере ее увеличения может возникать ощущение стеснения или боли в груди. Кроме того, возможны трудности с дыханием и кашель, при котором выделяется мокрота с кровью.

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