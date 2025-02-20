Science: новый анализ крови выявляет рак поджелудочной с точностью 85%

Ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки разработали новый анализ крови, выявляющий рак поджелудочной железы на ранней стадии с точностью 85%.Новый анализ крови, названный PAC-MANN, может значительно повысить выживаемость пациентов, так как рак поджелудочной железы часто диагностируют уже на стадии метастазирования.На сегодняшний день существуют методы для оценки прогноза прогрессирования заболевания, но отсутствуют инструменты для раннего выявления опухоли, когда шансы на благоприятный исход значительно выше. Для решения этой проблемы ученые создали тест, который выявляет ключевой показатель аденокарциномы протоков поджелудочной железы.При разработке теста использовались образцы крови 360 добровольцев: у некоторых из них риск развития рака был повышен, у других диагностировали опухоль, а третьи были полностью здоровы. Исследователи стремились обнаружить белки, наиболее активные при развитии рака.Результаты показали, что PAC-MANN способен выявить рак на ранней стадии с точностью 85% при совместном использовании с онкомаркером CA 19-9. Также тест с точностью 98% отличал здоровых людей от пациентов с другими заболеваниями поджелудочной железы.Ученые добавили, что PAC-MANN также может использоваться для отслеживания эффективности лечения рака, позволяя врачам быстрее реагировать на изменения в состоянии пациента и улучшать результаты терапии. В настоящее время ученые оценивают потенциал теста в рамках крупных клинических исследований, после чего его могут одобрить для широкого применения.

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