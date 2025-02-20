Кишечные бактерии - ключ к здоровью

Исследователи обнаружили, что люди, соблюдающие 26-недельную диету с высоким содержанием определенных микроорганизмов в кишечнике, потеряли в среднем 10,9 фунта жира, что на 3,5 больше, чем в группе, принимавшей плацебо. В другом исследовании изучался потенциал пробиотиков для профилактики и лечения колоректального рака, связанного с воспалительным заболеванием кишечника.Если вы пытаетесь сбросить вес и серьезно ограничиваете свой рацион в нужных местах для потери веса, а не просто для поддержания здоровья, но все же не добиваетесь прогресса, возможно, что-то блокирует ваш успех. Согласно новому исследованию, проблема может быть не в том, что уже есть, а в том, чего не хватает, в частности, в микробиоте кишечника. Исследования в Университете Копенгагена в Дании обнаружили, что соотношение между двумя типами кишечных микробов, Prevotella и Bacteroides, подтверждает эту предпосылку.Джозеф Меркола: Польза оптимизации здоровья кишечникаВ течение 26 недель 62 человека с повышенным диаметром талии были случайным образом распределены либо на типичную диету среднего датчанина, либо на диету с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, которая включала фрукты, овощи и злаки. В конце исследования образцы фекалий показали, что люди на диете с высоким содержанием клетчатки с высоким соотношением Prevotella и Bacteroides (соотношение P/B) потеряли в среднем 10,9 фунтов жира, что было на 3,5 больше, чем остальные.Как отмечает The New York Times, те, кто сидел на обычной диете с высоким соотношением Prevotella, потеряли 4 фунта по сравнению с 5,5 фунтами у людей с низким коэффициентом, который был статистически незначимым. Короче говоря, исследователи пришли к выводу, что «пациенты с высоким отношением P/B оказались более восприимчивы к потере жира на диете с высоким содержанием клетчатки… чем с низким отношением P/B».Ключ к успеху в потере веса, а также разница, по словам ведущего автора Мадса Ф. Хьорта, доцента в Университете Копенгагена, заключается в том, что потеря жира, а не мышечной массы, приводит к значительным результатам. Хьорт признал, что хотя изучение микробиома, экосистемы микроорганизмов в кишечнике, пока что принесло мало практических результатов, новейшие находки возможно смогут использоваться в качестве практического инструмента для помощи в потере веса и укреплении общего состояния здоровья.Помимо потери веса: пробиотики помогают предотвратить и лечить рак толстой кишкиУченые в Великобритании внимательно изучили, как введение пробиотиков может изменить кишечные микробиомы, и обнаружили, что они не только могут предотвратить образование опухолей, но даже лечить уже существующие. На самом деле их исследование, опубликованное в Американском журнале патологии, показало, что кишечные бактерии Lactobacillus reuteri обладают потенциалом для лечения рака толстой кишки, третьего по частоте встречаемости в США, помимо рака кожи.В нескольких исследованиях, в том числе в Малайзии и, по крайней мере, в одном интенсивном обзоре многих работ, посвященных этому вопросу, уже было установлено, что существует несколько факторов, увеличивающих частоту возникновения колоректального рака, таких как диагноз воспалительного заболевания кишечника, определенные генетические факторы, отсутствие физических упражнений, потребление красного мяса, низкое потребление овощей и фруктов, курение, избыточный вес или ожирение.В результате исследования, проведенного Американским журналом исследования патологий и доктором Джеймсом Версаловичем, профессором патологии и иммунологии в Медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне, выяснилось, что ваш кишечный микробиом играет огромную роль в общем здоровье, в том числе в развитие колоректального рака.Хотя о многих из задействованных механизмов стало известно не сразу, исследования показывают, что пробиотики могут играть главную роль в его профилактике, при этом Lactobacillus reuteri, встречающийся в природе у млекопитающих пробиотик, уменьшает воспаление кишечника.Для исследования ученые вводили L. reuteri мышам с дефицитом HDC (а другим давали плацебо для сравнения), чтобы регулировать их иммунные ответы для наблюдения. DSS, вещество, которое стимулирует воспаление, использовалось вместе с азоксиметаном, канцерогенным химическим веществом, чтобы вызвать образование опухоли. Фактические исследования на мышах были проведены через 15 недель.Процедуры исследования и доказательства показывают пробиотики в положительном светеИспользуя позитронно-эмиссионную томографию для сканирования опухолей, ученые наблюдали, что у мышей, получавших пробиотик, было меньше опухолей, и они было мельче по сравнению с мышами плацебо.Как сообщает Medical News Today:«Недостаток фермента гистидиндекарбоксилазы (HDC) делает взрослых мышей значительно более восприимчивыми к развитию колоректального рака, связанного с воспалением кишечника. HDC производится L. reuteri и помогает преобразовать L-гистидин, который является аминокислотой, играющей роль в синтезе белка, в гистамин, органическое соединение, участвующее в регуляции иммунного ответа».Еще два элемента были признаны значимыми в исследованиях: неактивные, HDC-дефицитные штаммы L. reuteri проявляют нулевой защитный эффект, а активный штамм пробиотика даже уменьшает воспаление, вызванное введенными мышам DSS и азоксиметановыми химикатами. Версалович подвел итоги испытаний:«Наши результаты свидетельствуют о значительной роли гистамина в подавлении хронического кишечного воспаления и колоректального онкогенеза (образование опухоли]). Мы также показали, что клетки, как микробов, так и млекопитающих, могут обмениваться метаболитами или химическими соединениями, которые вместе способствуют здоровью человека и предотвращают болезни».В этом исследовании ученые также не уверены в функции гистамина у людей по отношению к раку, что интересно, поскольку среди 2113 человек с колоректальным раком данные «предположили», что люди с более высоким уровнем HDC имеют лучшую выживаемость. Команда утверждала, что пробиотики помогают преобразовывать L-гистидин в гистамин, который может быть использован как для снижения частоты колоректального рака, так и для лечения, и Версалович пришел к выводу:«Мы находимся на пороге возможности использования достижений науки о микробиоме для облегчения диагностики и лечения заболеваний человека. Просто внедряя микробы, которые дают недостающие жизненно важные вещества, мы можем снизить риск развития рака и дополнить основанные на рационе стратегии его профилактики».«Позаимствуйте» более молодые кишечные микробы для увеличения продолжительности жизниИсследования на рыбе представили новую идею о том, что кишечные микробы, вводимые пожилым людям, могут также придавать больше энергии, помогая им жить дольше. Крайне непродолжительно живущие позвоночные, нотобранх фурцера, которые плавают в недолго существующих прудах, образованных дождливыми сезонами в Зимбабве и Мозамбике, стали счастливыми получателями кишечных микробов от более молодой рыбы, и так они смогли прожить дольше.Исследовательская группа из Института биологии старения Макса Планка в Кельне в Германии, позволила нотобранху среднего возраста (9,5 недель) проглотить кишечные микробы шестинедельного. Nature сообщили:«Пересаженные микробы успешно заселили кишечник рыб, которые их съели, и продлили их жизнь. Средняя продолжительность жизни этих животных была на 41 [%] больше, чем у рыб, подвергшихся воздействию микробов от животных среднего возраста, и на 37 [%] дольше, чем у рыб, которые не получали препарата.В возрасте 16 недель (пожилом для нотобранха), рыбы, которые получали кишечные микробы от молодых, были более активными, чем другие пожилые рыбы, их уровни активности были более похожими на 6-недельных».Bulletproof 360 приравнивает концепцию к передовой науке, которая ведет войну со старением, используя «экспериментальную технику», называемую парабиозом, якобы 150-летнюю науку, которая соединяет сосудистые системы старых и молодых животных, чтобы увидеть, как обмен крови может повлиять на их здоровье, поведение и все остальное, что может измениться.Но вместо того, чтобы использовать кровь, ученые использовали содержимое кишок - кал - в микробном обмене нотобранхов, также известном как фекальная трансплантационная терапия, так как они, как и люди, полны сопоставимого набора хороших и не очень кишечных бактерий. Трудно сказать, что чувствовала рыба, но она выглядела более живой и более активной после пересадки более молодых микробов.Важность хороших и плохих кишечных бактерийКогда ваш кишечный микробиом сбалансирован, общая работа организма, как и у рыб, отражает прилив энергии, потому что в целом вы здоровее. Как сообщают исследователи, когда в вашем микробиоме не хватает здоровых бактерий, вы чувствуете себя физически истощенным, и ваша производительность ухудшается.Неудивительно, что профиль микробиома может меняться с возрастом. Ваше тело состоит из 100 триллионов микробов, которые при правильном балансе защищают кишечник, работу иммунной системы и, следовательно, общее состояние здоровья. Вот как это работает:«Кишечные микроорганизмы помогают вам переваривать пищу, а побочные продукты микробов, потребляющих вашу пищу (да, это странно, но работает), могут быть полезны для вашей системы. Около 75 процентов витамина К вырабатывается кишечными бактериями. Они также помогают вашему организму вырабатывать собственные и поглощать витамины группы В, поступающие с пищей».Многие факторы, в том числе перечисленные в таблице ниже, могут изменить здоровье кишечника в лучшую или худшую сторону:Ваша диетаВоздействие микробовСтрессСильнодействующие препаратыПотребление алкоголяВесВы заметите, что есть еще один фактор, который может повлиять на баланс кишечных бактерий, и это возраст. Вы также можете заметить, что, кроме возраста, все остальное из вышеперечисленного можно контролировать. Если вы когда-либо удивлялись тому, как 5-летний ребенок может часами играть на площадке, а студенты колледжа могут учиться ночь за ночью, не демонстрируя побочных эффектов, то в значительной степени за это отвечает микробиом кишечника.Дело в том, что здоровье кишечника пожилых людей, как правило, значительно отличается от такового у людей намного моложе, и это меняет энергетические уровни, когнитивную функцию, мышечную силу и иммунитет, говорят исследования. Хорошая новость заключается в том, что здоровые кишечные бактерии могут иметь значение в старости. Забота о себе, внимание к пунктам приведенной выше таблицы - это не только разумная защита здоровья сейчас, но и забота о будущем и даже шансы на более долгую жизнь.Как получить "новый" кишечникВаше здоровье часто является прямым результатом поведения на прошлой неделе, в прошлом году и даже десятилетия назад, в зависимости от вашего возраста. Ученые связывают такие заболевания, как болезнь Паркинсона и хроническую усталость с микроскопическими организмами и бактериями в желудочно-кишечном тракте. Прием рецептурных лекарств - это еще один способ нарушить работу организма, включая комбинации лекарств, которые часто вызывают серьезные и даже смертельные побочные эффекты и вызывают проблемы со здоровьем.На самом деле, долголетие определяют не ваши гены, как полагают некоторые: «Мой дедушка и мой отец оба умерли от болезней сердца, так что я, вероятно, тоже так умру». Исследования подтверждают, что факторы окружающей среды ответственны за болезни, от которых страдают многие люди.Имеет значение экспрессия генов, которая сильно зависит от вашего образа жизни. До 90 процентов риска заболевания раком обусловлено переменчивыми факторами, такими как элементы, перечисленные выше, в то время как только 10 процентов можно отнести к генетическим дефектам, утверждается в одном исследовании.Питать кишечные бактерии - это один из самых важных шагов в поддержании здоровья, и это можно сделать, потребляя традиционно ферментированные продукты, такие как органический йогурт, кефир и ферментированные овощи, которые вы можете приготовить дома, и продукты, содержащие клетчатку, такие как орехи и семена, фрукты и овощи и другие продукты для улучшения здоровья пищеварительной системы.Пробиотические добавки также могут быть полезны. Откажитесь от сахара, а также переработанных, упакованных пищевых продуктов, это поможет сбалансировать и оптимизировать здоровье кишечника, что помогает увеличить энергию, улучшить сон, сбалансировать уровень стресса, снизить риск возникновения рака и других заболеваний и даже сбросить вес. Внесение небольших изменений сейчас сильно повлияет на то, как вы думаете, чувствуете и действуете.

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