Часто путают. Чем отличаются энурез и недержание мочи
Проблемы, связанные с непроизвольным мочеиспусканием, могут вызывать серьезный дискомфорт и влиять на качество жизни человека. Такими проблемами часто оказываются энурез и недержание мочи – нарушения, которые часто путают, так как они оба мешают человеку контролировать свой мочевой пузырь. Однако эти патологии разные, они имеют разные причины.
«Энурез — это непроизвольное мочеиспускание, которое происходит преимущественно во время сна. Это состояние чаще всего встречается у детей, но может наблюдаться и у взрослых», - напомнил уролог Руслан Гасанов.
Врач обратил внимание, что у детей это состояние обычно не бывает связано с серьезными патологиями, имеющийся энурез у них скорее говорит о задержке созревания механизмов контроля мочевого пузыря. Но у взрослых людей нарушение может указывать на наличие других заболеваний или же может вызываться психологическими стрессами.
Что касается проблемы недержания мочи, это понятие является более широким и включает в себя практически любую непроизвольную потерю мочи. Недержание может происходить в любое время суток, его причинами часто становятся слабость мышц тазового дна, заболевания мочевыводящей системы, неврологические нарушения или возрастные изменения.
Выделяют несколько типов недержания мочи:
Стрессовое недержание: выделение мочи происходит при физической нагрузке, кашле, чихании или смехе. У женщин данная проблема может возникать после родов или в период менопаузы.
Ургентное недержание: ощущается внезапный, нестерпимый позыв к мочеиспусканию, который невозможно контролировать. Обычно это бывает связано с гиперактивностью мочевого пузыря.
Смешанное недержание: наблюдается сочетание стрессового и ургентного типов.
Недержание переполнения: мочевой пузырь не опорожняется полностью, что приводит к подтеканию мочи.
По словам уролога, сходства между энурезом и недержанием мочи усиливается тем, что оба нарушения сопровождаются непроизвольным мочеиспусканием и психологическим дискомфортом. Кроме того, оба состояния могут быть вызваны стрессом, инфекциями мочевыводящих путей, неврологическими нарушениями или анатомическими особенностями.
Чем отличаются энурез и недержание мочи? Проблемы различаются временем проявления: если энурез происходит во время сна, то недержание может происходить в любое время суток. Другое различие состоит в том, что энурез чаще всего является детской проблемой, тогда как недержание мочи чаще наблюдается у взрослых людей, особенно у пожилых.
«Энурез как правило бывает связан с задержкой созревания нервной системы или психологическими факторами. Проблема недержание мочи обычно вызывается физиологическими изменениями, такими как слабость мышц тазового дна, гормональные изменения в организме».
Но также, несмотря на самостоятельность каждого нарушения, они нередко оказываются взаимосвязанными. Например, было замечено, что у детей с длительным энурезом в будущем может развиться недержание мочи, особенно если не были устранены основные причины (например, гиперактивность мочевого пузыря или психологические факторы, усиливающие подверженность стрессу и тревожности). Если ребенок столкнулся с подобной проблемой, важно не откладывать визит к врачу. Современная медицина располагает многими методами лечения, которые помогают вернуть контроль над мочевым пузырем и улучшить качество жизни.
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