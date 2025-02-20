Почему люди с болезнями сосудов, сердца и мозга плохо переносят холодную погоду

Длительные периоды холодной морозной погоды могут серьезно ухудшать самочувствие людей, имеющих хронические патологии сосудистой системы, сердца и мозга.Люди с болезнями сосудов, сердца и мозга часто плохо переносят холодную погоду, их жалобы на различные недомогания в такой период учащаются. Это во многом связано с физиологическими изменениями, которые происходят в организме в ответ на воздействие низких температур, сообщил в беседе с MedikForum.ru кардиолог Олег Варфоломеев.Врач объяснил, какое негативное влияние может оказывать морозная погода на сердечно-сосудистую систему. Он отметил: холод вызывает сужение кровеносных сосудов (вазоконстрикцию), что является естественной реакцией организма для сохранения тепла. Однако это может привести к ряду негативных последствийМожет повышаться артериальное давление: при сужении сосудов на холоде увеличивается сопротивление силе кровотока, что приводит к повышению давления – для людей с гипертонией или имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями это может быть опасно, так как возрастает нагрузка на сердце.Сердце перетруждается: холод стимулирует выброс гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол, что дополнительно нагружает сердце и сосуды. Вдобавок сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы прокачивать кровь через суженные сосуды. Это может спровоцировать приступы стенокардии, аритмии или даже инфаркт миокарда, особенно у людей с ишемической болезнью сердца.Растет риск тромбообразования: на холоде кровь может становиться более вязкой, что повышает риск образования тромбов. Особенно значительным риск такого тромбообразования становится для людей с атеросклерозом или другими заболеваниями сосудов.Также холодная погода может негативно сказываться на работе мозга.Ухудшается кровоснабжение мозга: в результате сужения сосудов, вызванного холодом, может уменьшиться приток крови к мозгу, что приводит к гипоксии (недостатку кислорода). Это может проявляться головокружением, слабостью, снижением концентрации, обморочными состояниями.Повышается риск инсульта: из-за повышения артериального давления и увеличения вязкости крови возрастает риск ишемического или геморрагического инсульта, особенно у пожилых людей или тех, кто уже имеет проблемы с сосудами.Ослабевают когнитивные функции: негативно воздействуя на сосуды мозга, холод может вызывать замедление реакции, ухудшение памяти и способности принимать решения.Другие проблемы, возникающие в холодную погоду. Сужение сосудов и ухудшение кровообращения, которые возникают в виде физиологических реакций организма на холод, негативно сказываются на состоянии опорно-двигательного аппарата – у человека хуже функционируют суставы и мышцы. При этом становится актуальной проблема скованности, ухудшения контроля над телом, ведь мышцы, не получая достаточно крови, становятся менее эластичными. Для пожилых людей в такой период увеличивается риск падений и травм.Кроме того, обостряются артрит и артроз: у людей с заболеваниями суставов холод может усиливать дискомфортные и болевые ощущения.Также в результате негативного воздействия холода обостряются психоэмоциональные проблемы: раздражительность, апатия, депрессивные состояния. Дело в том, что организм, стремясь сохранить тепло, сужает периферические сосуды, из-за чего уменьшается приток крови к мозгу. Это способствует развитию гипоксии (недостаток кислорода), которая и ведет к проблемам с настроением.

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