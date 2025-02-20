Ушиб палец, и он болит: пройдет само или надо к врачу, объясняет хирург

Ушиб пальца — это одна из самых частых травм. Для многих она считается легкой. Но что может случиться, если махнуть рукой: «Да само пройдет!»?Ушиб пальца обычно случается из-за удара тяжелым тупым предметом или при сдавлении, например дверью. Из-за особенности повреждения чаще всего мы получаем закрытую травму мягких тканей, что приводит к разрыву мелких сосудов, отеку и сдавлению многочисленных нервных окончаний, которых в пальцах большое количество. Это и дает такую сильную и резкую боль.Что же делать при подобной травме, «Доктору Питеру» рассказал Александр Петрикеев — врач-хирург, ангиолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по коллагеновым биоматериалам.Уменьшить боль и отекОпределить степень повреждения в первые минуты очень сложно, поэтому первое, что необходимо сделать, — это уменьшить кровоизлияние и отек. Для этого необходим холод — проточная холодная вода или пакет со льдом. В течение 10-15 минут охлаждаем место ушиба, но не перемораживаем, так как это может сказаться на восстановлении кожи.Также хочется обратить внимание на наличие колец на пальцах. Если на поврежденном пальце есть кольцо, то в первую очередь быстро снимаем его, иначе в дальнейшем оно может привести к еще большим повреждениям, так как снять его будет невозможно.Первый осмотрКогда боль перестанет быть интенсивной, можно сделать первый внешний осмотр. Если нет ссадин и отслоений ногтя, мы проверяем фаланги на подвижность. Если подвижность сохранена и нет патологического движения, вы можете согнуть и разогнуть палец, то все хорошо. Но если вы понимаете, что согнуть палец не можете или боль слишком интенсивная, незамедлительно обратитесь в ближайший травмпункт. В такой ситуации есть большой риск перелома или разрыва связок.Также стоит обратить внимание на синяк, если после травмирования он возник под ногтем пальца. Если он большой, то иногда его необходимо принудительно «спустить». Это делается в травмпункте врачом-травматологом, в домашних условиях этого делать категорически нельзя.Проводим обработкуЕсли при визуальном осмотре ссадин нет, то в первую очередь надо позаботится об отеке и кровоизлиянии. Для этого пригодятся гели для снятия отека. Обычно в состав такого геля или крема входит эмоксипин, он помогает снять отек и быстро убрать кровоизлияние. Также необходимо на время снизить нагрузку на поврежденные пальцы.Если все-таки есть отслоение ногтя и ссадины, то необходимо позаботиться о ране. Для этого необходимо обработать поврежденные ткани антисептическим средством и нанести ранозаживляющие средства. Подойдут препараты на основе коллагена и аллантоина. Приклеивать отслоившийся ноготь пластырем не стоит: чаще всего при снятии пластыря он отходит вместе с поврежденным ногтем. Для защиты поврежденной области лучше сделать легкую дышащую повязку. При правильном уходе за ушибом он заживет за 1-2 недели.Если проткнул палец: в чем опасностьОпасность этой травмы зависит от нескольких факторов: глубины проникновения, расположения повреждения, типа проникающего предмета и своевременности оказания медицинской помощи. Чем опасно игнорирование подобного повреждения?Предмет, нанесший травму, может переломить кость пальца, вызвав сильную боль, отек, деформацию. Даже при отсутствии открытого перелома, микротрещины костной ткани могут привести к длительному заживлению и ограничению подвижности. Возможно и повреждение сухожилий и связок: сухожилия отвечают за движение пальца, а связки — за его стабильность. Их повреждение может привести к частичной или полной потере функции пальца, образованию контрактур (ограничение подвижности сустава) и невозможности выполнять привычные действия. Разрыв сухожилий часто требует хирургического вмешательства.Нервы пальца обеспечивают его чувствительность. Их повреждение может вызвать онемение, потерю чувствительности, парестезии (чувство покалывания, жжения) в поврежденной области, а в тяжелых случаях — полную потерю чувствительности пальца. Восстановление нервной ткани — длительный и не всегда успешный процесс.Травма может повредить кровеносные сосуды пальца, вызвав сильное кровотечение. В зависимости от повреждения сосуда кровотечение может быть как незначительным, так и обильным, угрожающим жизни из-за большой потери крови. Нарушение кровоснабжения может привести к некрозу (отмиранию) тканей пальца.Гвозди и другие подобные предметы часто загрязнены, поэтому существует высокий риск инфицирования раны. Инфекция может распространиться на кости (остеомиелит), сухожилия (тендовагинит) и окружающие ткани, приводя к тяжелым осложнениям, сепсису и даже ампутации пальца. Столбняк — еще одна опасность, требующая срочной профилактической вакцинации.Повреждение сустава может привести к развитию воспалительного процесса, вызывающего боль, ограничение подвижности и деформацию сустава.

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