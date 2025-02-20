Родительские ошибки, из-за которых вы можете остаться без внуков

ООН бьет тревогу: в последние годы в мире происходит небывалое снижение рождаемости. И эти показатели продолжат падать. Психолог объяснила, почему современная молодежь не спешит стать родителями.Показатели рождаемости в мире достигли исторического минимума, сообщила ООН в своем недавнем отчете. Для сравнения: в 60-х годах прошлого века глобальный коэффициент рождаемости составлял примерно 5 рождений на одну женщину, в 90-х этот коэффициент оценивали в 3,3. А в прошлом году показатель упал до 2,2.Но это в среднем по планете. Конкретно в России в 2023 году коэффициент рождаемости оценили в 1,41. А в 2024-м, по предварительным прогнозам, показатель может составить 1,32. В Китае, Южной Корее и Сингапуре коэффициент и вовсе меньше 1.«Если уровень рождаемости ниже 1,4 будет сохраняться на протяжении десятилетий, это приведет к быстрому сокращению численности населения и его значительному старению», — объясняют эксперты ООН.Казалось бы, современные технологии всячески способствуют деторождению, существенно облегчая родительский быт. Не нужно стирать пеленки, есть посудомоечные машины, роботы-пылесосы, даже кроватки, которые сами укачивают младенцев. Но молодых людей это не подкупает, рожать детей они не спешат.«Несколько лет назад мы провели опрос среди молодежи. Результаты показали, что 70% от 18 до 25 не строят репродуктивных планов. Мы спросили: „Планируете ли вы создание семей и рождение детей?“ Больше половины ответили: „Да, но когда-нибудь потом“. То есть в том будущем, которое будет материально достаточным, устойчивым по карьере», — рассказывает Вера Никишина, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, доктор психологических наук, профессор.По словам психолога, нынешняя молодежь психологически не готова к рождению детей. Причем инстинкты размножения не изменились. А вот базовые надстройки, то есть верхние регуляторы, сильно поменялись.И, судя по всему, во многом здесь виноваты современные тенденции в воспитании. Вот главные ошибки родителей, из-за которых они рискуют остаться без внуков.Растить эгоистов и потребителейКак отличается современный подход к воспитанию от тех методов, которыми воспитывали советских детей и детей перестройки? Раньше старший был всегда прав, а на обиженных воду возят. Сегодня дети имеют право на мнение, они могут спорить со взрослыми, могут открыто выражать свои эмоции, в том числе гнев и злость.Раньше старшие дети смотрели за младшими. Сегодня они этого делать не обязаны. «Вы же рожали для себя», — говорят психологи. Раньше ребенок должен был делиться, сегодня — по желанию, ведь «нужно уважать детскую собственность».Современные дети тоже поумнели. Они уже знают, что такое «токсичный» и «абьюзивный», и активно применяют эти слова в отношении родителей, порой незаслуженно. В результате подрастают эгоисты, которые привыкают жить только для себя, только своими интересами. И рождение ребенка в эти интересы, как правило, не входит.«В последние десятилетия социальная среда очень активно транслировала в программы развития детей эгоцентрические установки, установки на удобство, комфорт потребительской жизни. Соответственно, все, что неудобно, некомфортно, попадает в зону нежелаемого или неприемлемого, — объясняет профессор Никишина.В социальном пространстве ребенок стал ассоциироваться с напряжением жизни, сложностью жизни, проблемностью жизни. Эти проблемы, которых вроде и так много без детей, в общем-то подрастающее поколение не планирует себе создавать и планирует оттянуть как можно дольше. Эгоцентричность восприятия реальности — это очевидный фактор, влияющий на репродуктивное поведение и на репродуктивные установки».Рано подсаживать детей на гаджетыИсследования показывают, что современная молодежь меньше интересуется половой жизнью. Такую тенденцию ученые связывают с появлением смартфонов, которые перетягивают на себя все внимание человека.И хотя родителям подростков это кажется не такой плохой новостью, есть опасность, что с возрастом интерес к размножению не проснется. Кроме того, по мнению экспертов, сильно влияет на будущее половое поведение раннее увлечение видеоиграми.«Раннее погружение в игровую среду существенно меняет активацию базовых программ, в том числе и программ полового поведения. Получение удовольствия через игру и через множество раз повторяющиеся действия яркой или выраженной контрастности, большой динамики в игровом процессе. При игровой зависимости очевидно снижается базовый компонент полового поведения — это влечение. Вся активность уходит в игру», — говорит профессор.

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