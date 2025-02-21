Скрытый кофеин: как возникает проблема его переизбытка и почему это опасно

Умеренное потребление кофеина может быть полезным, но его избыток провоцирует серьезные проблемы со здоровьем. Такой избыток может возникать из-за скрытого кофеина.Кофеин является известным стимулятором: миллионы людей пьют содержащий его кофе, чтобы взбодриться и улучшить свою производительность. Проблема в том, что многие сегодня злоупотребляют кофеином, причем к ним относятся также подростки и дети, которым нужно употреблять кофеин с большой осторожностью или даже не употреблять его совсем.Такая проблема возникает из-за получения скрытого кофеина, заявил в разговоре с MedikForum.ru диетолог-нутрициолог Игорь Строков. Эксперт констатировал: кофеин содержится не только в кофе, но и в самых неожиданных продуктах и напитках – часто таких, которые люди употребляют, не задумываясь об их составе.Где прячется скрытый кофеин?Чай. И черный, и зеленый чай содержат кофеин.«Например, чашка черного чая может содержать от 20 до 60 мг кофеина, а зеленого — от 10 до 30 мг. Даже травяные чаи иногда содержат кофеин, если в их состав входят такие растения, как гуарана или мате».Шоколад и какао. Тоже являются источниками кофеина. В 100 граммах темного шоколада может содержаться до 70 мг кофеина. Какао-напитки содержат немного меньше.Энергетические напитки. Одна банка энергетика может содержать от 80 до 200 мг кофеина, что сопоставимо с чашкой крепкого кофе. Кроме того, энергетики часто содержат сахар и другие стимуляторы, усиливающие их воздействие (а значит и воздействие кофеина) на организм.Газированные напитки. Кола и другие газированные напитки также содержат кофеин. При их регулярном употреблении происходит накопление кофеина в организме.Лекарства и БАДы. Кофеин часто добавляют в лекарства от головной боли, простуды и гриппа, а также в биологически активные добавки (БАДы). Например, в одной таблетке цитрамона содержится около 30 мг кофеина.Десерты и сласти. Даже небольшие порции лакомств, в которых присутствует кофеин, добавляют его лишние миллиграммы.«Кофеин считается безопасным и даже полезным, когда употребляется в умеренных количествах – до 400 мг в день, причем строго для взрослых. Но стимулирующее вещество содержится во все большем количестве продуктов и напитков – от энергетиков до жевательной резинки. При сочетании кофе и содержащих кофеин продуктов в течение дня его общее количество, полученное человеком, может быстро превысить рекомендуемый предел», - предупредил эксперт.Чем опасен избыток кофеина? Его передозировка на регулярной основе может иметь серьезные последствия.Бессонница и нарушение сна. Кофеин блокирует действие аденозина – вещества, которое создает чувство усталости. Как следствие, человек может испытывать чрезмерную бодрость, у него возникают трудности с засыпанием, нарушаются циркадные ритмы.Тревожность и нервозность. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, а при его избытке такая стимуляция может быть слишком интенсивной. Это провоцирует чувство тревоги, беспокойства и даже панические атаки у людей, склонных к таким состояниям.Проблемы с сердцем. Избыток кофеина может привести к учащенному сердцебиению (тахикардии), повышению артериального давления и даже к аритмии. Это особенно опасно для людей с уже имеющимися заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Проблемы с пищеварением. Кофеин стимулирует выработку желудочного сока, и при получении его высоких доз возникает изжога, обостряются симптомы гастрита или язвенной болезни.Зависимость. Регулярное употребление большого количества кофеина может вести к развитию зависимости. При резком отказе от него у зависимого человека возникнут симптомы абстиненции, такие как головная боль, усталость, раздражительность, трудности с концентрацией внимания.Обезвоживание. Кофеин обладает мочегонным эффектом и в случае его переизбытка организм подвергается риску обезвоживания, особенно если человек пьет мало воды.Как избежать переизбытка кофеина?Обращать внимание на состав продуктов и напитков: если в них содержатся гуарана, мате или экстракт чая, это значит, что в продукте имеется кофеин.Следить за количеством: взрослый человек не должен употреблять кофеин в количестве, превосходящем 5,7 миллиграмма на килограмм массы тела, подросток – в количестве 3 миллиграмма на килограмм массы тела.

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