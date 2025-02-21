Неожиданные вредители: какие овощи могут провоцировать воспаление?
Неожиданно, но факт. Овощи, которые традиционно считаются полезнейшими для здоровья продуктами, могут быть настоящими вредителями организма и провоцировать в нем воспаление. Когда возникает подобный риск, выяснили в разговоре с врачом-гастроэнтерологом Александрой Алисовой.
Что такое воспаление. Это естественная защитная реакция организма, возникающая в ответ на повреждение его тканей, проникновение инфекции, воздействие токсинов. Такое воспаление может быть кратковременным или хроническим. При хроническом воспалении возникают предпосылки к развитию многих опасных заболеваний, включая артрит, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, рак.
Почему воспаление может возникнуть из-за полезных, казалось бы, овощей? По словам гастроэнтеролога, овощи содержат вещества, к которым проявляет повышенную чувствительность организм некоторых людей. Иначе говоря, организм воспринимает данные вещества как опасные для себя токсины, и его иммунная система активизирует клетки, которые пытаются уничтожить этих «врагов». Так возникает воспаление, которое проявляется внешне разнообразными неблагополучными симптомами – они могут напоминать пищевое отравление, несварение, аллергию, кожные инфекции.
Пасленовые овощи. К семейству пасленовых относятся помидоры, баклажаны, картофель, перец. Эти овощи содержат вещества соланин и капсаицин, которые могут вызывать воспаление у людей с чувствительностью к этим алкалоидам.
«Например, соланин в картофеле может усугубить симптомы артрита или других аутоиммунных заболеваний. У некоторых людей пасленовые могут вызывать аллергические реакции или раздражение желудочно-кишечного тракта».
Тыква и кабачки. Они содержат белковые вещества, которые могут провоцировать воспаление у людей с аллергией на пыльцу или орехи. Это связано с перекрестной реактивностью, когда иммунная система ошибочно воспринимает белки овощей как аллергены.
Овощи с высоким содержанием оксалатов. Шпинат, свекла, ревень богаты оксалатами, которые способствуют кристаллизации мочевой кислоты. У людей с подагрой или мочекаменной болезнью их употребление может вызвать воспаление и обострение имеющихся патологий.
Крестоцветные овощи. Цветная, белокочанная, брюссельская и другие разновидности капусты содержат природный сахар раффинозу – у некоторых людей он вызывает воспаление кишечника.
Как вы готовите овощи? Определенные способы кулинарной обработки повышают риск воспаления.
Консервированные и маринованные овощи. Они часто содержат соль, сахар и уксус, которые могут провоцировать воспалительные реакции. Вдобавок высокое содержание натрия в таких продуктах способствует задержке жидкости и повышению артериального давления, что усугубляет хроническое воспаление.
Жареные овощи. Жарка на растительном масле, особенно при высоких температурах, может привести к образованию вредных соединений, таких как акриламид и трансжиры, которые тоже провоцируют воспаление.
Кто склонен к воспалению при употреблении овощей. Прежде всего, люди с хроническими заболеваниями – артритом, подагрой, синдромом раздраженного кишечника (СРК), аутоиммунными нарушениями.
Кроме того, существует фактор индивидуальной непереносимости, из-за которого овощи, полезные для одного человека, могут оказаться вредителями для другого.
«Если замечаете, что после употребления определенных овощей у вас появляются боли, вздутие, высыпания или другие неприятные симптомы, попробуйте исключить их из рациона на время и понаблюдайте за изменениями».
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