Неожиданные вредители: какие овощи могут провоцировать воспаление?

Последствием употребления некоторых овощей может стать развитие воспалительных процессов, особенно при наличии отдельных заболеваний или индивидуальной непереносимости.Неожиданно, но факт. Овощи, которые традиционно считаются полезнейшими для здоровья продуктами, могут быть настоящими вредителями организма и провоцировать в нем воспаление. Когда возникает подобный риск, выяснили в разговоре с врачом-гастроэнтерологом Александрой Алисовой.Что такое воспаление. Это естественная защитная реакция организма, возникающая в ответ на повреждение его тканей, проникновение инфекции, воздействие токсинов. Такое воспаление может быть кратковременным или хроническим. При хроническом воспалении возникают предпосылки к развитию многих опасных заболеваний, включая артрит, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, рак.Почему воспаление может возникнуть из-за полезных, казалось бы, овощей? По словам гастроэнтеролога, овощи содержат вещества, к которым проявляет повышенную чувствительность организм некоторых людей. Иначе говоря, организм воспринимает данные вещества как опасные для себя токсины, и его иммунная система активизирует клетки, которые пытаются уничтожить этих «врагов». Так возникает воспаление, которое проявляется внешне разнообразными неблагополучными симптомами – они могут напоминать пищевое отравление, несварение, аллергию, кожные инфекции.Пасленовые овощи. К семейству пасленовых относятся помидоры, баклажаны, картофель, перец. Эти овощи содержат вещества соланин и капсаицин, которые могут вызывать воспаление у людей с чувствительностью к этим алкалоидам.«Например, соланин в картофеле может усугубить симптомы артрита или других аутоиммунных заболеваний. У некоторых людей пасленовые могут вызывать аллергические реакции или раздражение желудочно-кишечного тракта».Тыква и кабачки. Они содержат белковые вещества, которые могут провоцировать воспаление у людей с аллергией на пыльцу или орехи. Это связано с перекрестной реактивностью, когда иммунная система ошибочно воспринимает белки овощей как аллергены.Овощи с высоким содержанием оксалатов. Шпинат, свекла, ревень богаты оксалатами, которые способствуют кристаллизации мочевой кислоты. У людей с подагрой или мочекаменной болезнью их употребление может вызвать воспаление и обострение имеющихся патологий.Крестоцветные овощи. Цветная, белокочанная, брюссельская и другие разновидности капусты содержат природный сахар раффинозу – у некоторых людей он вызывает воспаление кишечника.Как вы готовите овощи? Определенные способы кулинарной обработки повышают риск воспаления.Консервированные и маринованные овощи. Они часто содержат соль, сахар и уксус, которые могут провоцировать воспалительные реакции. Вдобавок высокое содержание натрия в таких продуктах способствует задержке жидкости и повышению артериального давления, что усугубляет хроническое воспаление.Жареные овощи. Жарка на растительном масле, особенно при высоких температурах, может привести к образованию вредных соединений, таких как акриламид и трансжиры, которые тоже провоцируют воспаление.Кто склонен к воспалению при употреблении овощей. Прежде всего, люди с хроническими заболеваниями – артритом, подагрой, синдромом раздраженного кишечника (СРК), аутоиммунными нарушениями.Кроме того, существует фактор индивидуальной непереносимости, из-за которого овощи, полезные для одного человека, могут оказаться вредителями для другого.«Если замечаете, что после употребления определенных овощей у вас появляются боли, вздутие, высыпания или другие неприятные симптомы, попробуйте исключить их из рациона на время и понаблюдайте за изменениями».

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