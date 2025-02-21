Заряд для мозга: грецкие орехи на завтрак улучшают память и реакцию

Добавление грецких орехов в завтрак может сделать мозг более продуктивным, выяснили ученые из University of Reading (Англия). Согласно исследованию, опубликованному в Food & Function, регулярное употребление 50 граммов этих орехов с йогуртом и мюсли способствует улучшению памяти и скорости реакции на протяжении дня.В эксперименте участвовали 32 человека в возрасте от 18 до 30 лет. В разные дни они ели различные варианты завтраков, включая ореховый. Через шесть часов после приема пищи испытуемые проходили тесты на когнитивные способности, а их мозг сканировали для изучения активности.Результаты показали, что завтрак с грецкими орехами способствует ускоренной обработке информации и лучшему запоминанию. Также в крови участников отмечались изменения в уровне глюкозы и жирных кислот, что может объяснять положительный эффект.По мнению исследователей, этот феномен связан с высоким содержанием в грецких орехах омега-3, полифенолов и белков. Эти компоненты, вероятно, поддерживают работу мозга, но механизм их действия требует дальнейшего изучения.Если хотите, чтобы мозг работал быстрее — попробуйте завтракать с орехами!

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки