Заряд для мозга: грецкие орехи на завтрак улучшают память и реакцию
В эксперименте участвовали 32 человека в возрасте от 18 до 30 лет. В разные дни они ели различные варианты завтраков, включая ореховый. Через шесть часов после приема пищи испытуемые проходили тесты на когнитивные способности, а их мозг сканировали для изучения активности.
Результаты показали, что завтрак с грецкими орехами способствует ускоренной обработке информации и лучшему запоминанию. Также в крови участников отмечались изменения в уровне глюкозы и жирных кислот, что может объяснять положительный эффект.
По мнению исследователей, этот феномен связан с высоким содержанием в грецких орехах омега-3, полифенолов и белков. Эти компоненты, вероятно, поддерживают работу мозга, но механизм их действия требует дальнейшего изучения.
Если хотите, чтобы мозг работал быстрее — попробуйте завтракать с орехами!
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