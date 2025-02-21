Бывает безобидной и опасной: что может вызвать аритмию и когда обращаться к врачу

Аритмия может быть временной и безобидной, но в некоторых случаях она представляет серьезную угрозу для жизни — что нужно знать об этом явлении?Аритмия означает нарушение сердечного ритма, которое проявляется в изменении частоты, регулярности или последовательности сокращений сердца. Это состояние может быть временным и достаточно безобидным, возникая даже у здоровых людей. Но также аритмия может сигнализировать о том, что человек страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими патологиями.Как узнать аритмию? Симптомы аритмии могут варьироваться в зависимости от типа нарушения и его тяжести. Некоторые люди вообще не замечают никаких изменений в работе сердца, в то время как другие испытывают выраженный дискомфорт. Вот основные признаки, которые могут указывать на аритмию:Учащенное сердцебиение (тахикардия): возникает ощущение, что сердце бьется слишком быстро.Замедленное сердцебиение (брадикардия): возникает ощущение, что сердце бьется слишком медленно.Перебои в работе сердца: возникает ощущение неравномерного сердцебиения, когда сердце «пропускает» удары или, наоборот, делает лишние.Головокружение.Одышка (особенно сильная при физической нагрузке).Боль или дискомфорт в груди.Обморочное состояние, потеря сознания.Какие причины аритмии являются временными и не представляют серьезной угрозы? В обычной жизни сердечный ритм может изменяться под воздействием многих факторов. Как правило, возникающая в их случае аритмия не является патологической и проходит самостоятельно после устранения провоцирующего обстоятельства.Вот что может вызвать аритмию:Физическая нагрузка: во время интенсивной физической активности сердцебиение учащается, что может привести к временной аритмии (например, синусовой тахикардии), которая в таких обстоятельствах считается нормальным явлением.Стресс или волнение: они могут вызвать экстрасистолы (внеочередные сокращения сердца), возникающие под воздействием большого количества выделяемого организмом адреналина.Употребление стимуляторов: кофеин, никотин, энергетические напитки или алкоголь могут временно нарушать сердечный ритм у некоторых людей.Гормональные изменения: у женщин аритмия может возникать во время менструации, беременности или менопаузы из-за колебаний уровня гормонов.Недостаток сна или переутомление: также способны провоцировать временные нарушения ритма сердца.Обезвоживание и нарушение электролитного баланса: недостаток жидкости или дисбаланс электролитов (например, калия, магния) тоже вызывает аритмию, которая достаточно легко корректируется с помощью их приема.Переедание: употребление большого количества пищи может временно увеличить нагрузку на сердце и вызвать аритмию.Метеочувствительность: у некоторых людей сердечный ритм изменяется под воздействием колебаний атмосферного давления, магнитного поля или температуры воздуха.Аритмия как признак болезни. Главные провокаторы аритмии из числа болезней — это сердечно-сосудистые патологии.«Наиболее частыми патологическими причинами аритмии бывают ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, пороки сердца, миокардит (воспаление сердечной мышцы), кардиомиопатии, инфаркт миокарда. Эти состояния нарушают нормальную работу сердца, что приводит к сбоям в его ритме», - сказал в комментарии MedikForum.ru кардиолог Олег Варфоломеев.Но аритмия характерна не только для проблем с сердцем, вызывать ее могут и другие проблемы со здоровьем.Вот заболевания, при которых возникают нарушения сердечного ритма:Эндокринные: гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) и гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы), феохромоцитома (опухоль надпочечников, вызывающая избыточное выделение адреналина).Гипертензия: длительное повышение артериального давления может вести к изменениям в структуре сердца и нарушению ритма.Инфекционные: тот же грипп способен влиять на работу сердца.Болезни легких: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), легочная гипертензия тоже вызывают нарушения сердечного ритма.Аутоиммунные: провокаторами аритмии могут быть системная красная волчанка и ревматоидный артрит.Когда обращаться к врачу? Аритмия может быть очень опасным нарушением, способствующим ослаблению сердечной мышцы и развитию сердечной недостаточности. В наиболее тяжелых случаях, когда аритмия принимает форму желудочковой тахикардии или фибрилляции предсердий, она может привести к остановке сердца и смерти человека.Когда необходимо обратиться к врачу:Эпизоды учащенного или замедленного сердцебиения возникают не как случайные явления, а периодически на протяжении долгого времени;Возникает необычное чувство трепетания или «кувыркания» сердца в груди;Аритмия возникает без воздействия внешних факторов;Аритмия возникает на фоне других диагностированных заболеваний;Аритмия мешает повседневной жизни (вызывает сильную тревогу, слабость, усталость).Когда при аритмии нужно вызывать скорую помощь:Возникшая у человека аритмия сопровождается неблагополучными симптомами — болью в груди, одышкой, головокружением или потерей сознания, появлением холодного пота, тошнотой или рвотой слабостью или спутанностью сознания (такие симптомы могут указывать на инфаркт, инсульт или другие опасные состояния).Возникший приступ аритмии длится долго (более нескольких минут) и не проходит;У человека с аритмией резко ухудшилось самочувствие, возникло предобморочное состояние.

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