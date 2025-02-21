Комбинированные УПРАЖНЕНИЯ, которые БЫСТРО приведут вас в форму

Комплексные упражнения — такие, как приседания — за один раз прорабатывают сразу несколько мышечных групп: ягодицы, мышцы задней поверхности бедра, квадрицепсы и даже мышцы спины и пресса (мышцы кора)Комбинированные упражнения — что это значит?Обычно сравнивают комплексные упражнения с изолированными.Изолированные упражнения прорабатывают только одну мышечную группу — например, разгибание голени в тренажере сидя.Комплексные упражнения — такие, как приседания — за один раз прорабатывают сразу несколько мышечных групп: ягодицы, мышцы задней поверхности бедра, квадрицепсы и даже мышцы спины и пресса (мышцы кора).Но можно пойти еще дальше и выбрать комбинированные упражнения, которые в одном движении включают в работу еще больше мышц, объединяя мышцы верха с низом тела. Они повышают энергозатраты на тренировке, экономят время, проведенное в зале и, в конце-концов, не дают заскучать.Упражнения подойдут для разных уровней подготовки — найдите ваш и составьте свою собственную тренировку.Комбинированные упражнения для новичковУпражнения для среднего уровняУпражнения для продвинутого уровня

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