Что влияет на развитие рака груди? Факторы, которые подвергают женщин наибольшему риску

Факторы, повышающие риск рака груди у женщин, можно условно разделить на две категории: образ жизни и генетика.Рак груди – самый распространенный тип рака у женщин. Он возникает, когда клетки в молочной железе начинают аномально расти, бесконтрольно делиться и скапливаться в единую массу. Что именно влияет на развитие рака груди? – вопрос, который до сих пор не имеет точного ответа. Какое обстоятельство является первоначальной искрой, запускающей процессы тех клеточных мутаций, которые приводят к появлению в груди опухоли, наука пока не знает.В то же время известно: существует ряд факторов, которые подвергают женщин наибольшему риску заполучить это опасное заболевание. О том, что влияет на развитие рака груди, MedikForum.ru поговорил с онкологом Андреем Воробьевым.Наличие определенных унаследованных генов. Около 5–10% случаев рака груди считаются наследственными, то есть они являются результатом активности дефективных генов (мутаций), переданных от родителей.«В частности, наиболее распространенной причиной наследственного рака груди является наличие унаследованной мутации гена BRCA1 или BRCA2».Употребление алкоголя. Женщины, которые выпивают две или три порции спиртных напитков в день, имеют на 20% более высокий риск развития рака груди по сравнению с женщинами, которые не употребляют алкоголь.«При употреблении алкоголя в организме повышается уровень эстрогена, избыток которого увеличивает риск возникновения опухолей в молочных железах».Избыточный вес. Ожирение становится особенно серьезным фактором риска для женщин в постменопаузе. До наступления менопаузы женские яичники вырабатывают большую часть эстрогена. После менопаузы эта работа яичников по выработке эстрогена прекращается, большая часть данного гормона извлекается организмом из жировой ткани. Чем больше жира, тем больше поступает в кровь эстрогена – при его повышенной концентрации увеличивается вероятность образования опухоли.Рождение детей в более позднем возрасте. Среди женщин, которые рожают первенцев после 30 лет, подверженность раку груди статистически выше по сравнению с теми, кто рожает ребенка в более молодом возрасте.Отказ от кормления грудью. Некоторые исследования показывают, что грудное вскармливание снижает риск рака груди, особенно если оно длится от полутора до двух лет. Этот процесс ограничивает способность клеток груди ненормально размножаться и формировать опухоли.Прием гормональных противозачаточных средств. Вероятность развития рака груди может возрастать под влиянием гормонов, которые они содержат.Кстати! Предназначенные для приема при менопаузе препараты заместительной гормональной терапии с эстрогеном и прогестероном тоже может увеличить риск развития данного типа рака.Старение. Риск рака груди увеличивается с возрастом. Большинство его случаев встречается у женщин 55 лет и старше.Семейный анамнез. Наличие близкой родственницы (матери, сестры или дочери), которой был диагностирован рак груди, почти удваивает риск его возникновения. Если таких родственниц две, то риск заболевания возрастает в три раза.Плотная ткань молочной железы. Грудь состоит из жировой, фиброзной и железистой тканей. Женщине могут сказать, что у нее «плотная грудь», если маммография показывает: в ее молочных железах содержится больше железистой и фиброзной ткани и меньше – жировой ткани. По статистике, женщины с плотной грудью в 1,5–2 раза более склонны к развитию рака груди.Раннее начало менструации. Если она началась до 12 лет, это означает, что в женском организме за всю жизнь происходит больше менструальных циклов, и он в большей мере подвергается воздействию гормонов эстрогена и прогестерона, что повышает риск рака молочной железы.Позднее начало менопаузы. Менопауза, начавшаяся у женщины после 55 лет, также может означать, что у нее было больше менструальных циклов, а ее организм подвергся за всю жизнь более значительному воздействию эстрогена и прогестерона.Может ли заболеть раком груди женщина, у которой нет этих факторов риска? Даже если нет ни одного из названных выше факторов риска, это не значит, что женина на 100% в безопасности – то есть, заболеть она может. Но и наличие факторов риска не означает, что женщина обязательно столкнется с онкозаболеванием.«Знание факторов риска помогает их предотвратить и благодаря этому значительно улучшить защиту от появления рака груди».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки