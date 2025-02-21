Калининградский диетолог рассказала, почему мужчинам особенно полезна рыба
Мужчины чаще всего едят солёную или копчёную рыбу, при этом пренебрегают слабосолёными морепродуктами или морепродуктами на пару. Таким образом, они недополучают целый ряд важных элементов. От этого и страдают артериальной гипертензией.
«В контексте половой принадлежности мужчинам особенно требуется потребление морепродуктов, но думать какие. Потому что омега-3, для сердца, для сосудов очень важна. Омега-3 что нам даёт? Это структурные элементы мембраны, каждой клетки, которая даёт целостность этой клетке, правильность формирования, это наш иммунитет», – рассказала Наталья Шаповалова, врач-диетолог.
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