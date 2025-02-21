Калининградский диетолог рассказала, почему мужчинам особенно полезна рыба

Мужчинам особенно полезна рыба. Диетолог рассказала, почему именно сильная половина человечества так нуждается в морепродуктах.Мужчины чаще всего едят солёную или копчёную рыбу, при этом пренебрегают слабосолёными морепродуктами или морепродуктами на пару. Таким образом, они недополучают целый ряд важных элементов. От этого и страдают артериальной гипертензией.«В контексте половой принадлежности мужчинам особенно требуется потребление морепродуктов, но думать какие. Потому что омега-3, для сердца, для сосудов очень важна. Омега-3 что нам даёт? Это структурные элементы мембраны, каждой клетки, которая даёт целостность этой клетке, правильность формирования, это наш иммунитет», – рассказала Наталья Шаповалова, врач-диетолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки