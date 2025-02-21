Почему для здоровья так важен магний и как понять, что имеется его дефицит

Магний является одним из макроэлементов, а, значит, организму он жизненно необходим.Магний — это минерал, относящийся к группе металлов. Человеческий организм не может вырабатывать его самостоятельно, но магний, будучи макроэлементом, жизненно важен для него. Поэтому для сохранения хорошего здоровья необходимо получать его в достаточном количестве с пищей и напитками.Но почему для здоровья так важен магний? Об этом в беседе с MedikForum.ru рассказал диетолог-нутрициолог Игорь Строков. По его словам, магний участвует в процессах активации более 300 ферментов в организме, а также регулирует многие жизненно важные функции, например, обеспечивает качественную передачу импульсов в мышечных и нервных клетках.«Магний необходим для нормального функционирования мозга и сердца. Он расслабляет мышцы, нервы и кровеносные сосуды, снижает выработку гормонов стресса и уменьшает агрегацию тромбоцитов, тем самым способствуя нормальному свертыванию крови и препятсвуя появлению тромбов. Если организм получает достаточное количество магния, для человека снижаются риски внезапной сердечной смерти и инсульта. От количества магния зависят сердечный ритм и артериальное давление», - объяснил эксперт.Также магний участвует в утилизации глюкозы и в деятельности естественных механизмов, контролирующих уровень сахара в крови. Если этот минерал потребляется в достаточном количестве, для человека снижается риск развития диабета 2 типа.Помимо того, магний является важным антагонистом кальция и предотвращает его чрезмерное накопление в мышцах, кровеносных сосудах и органах. Тем самым предотвращает образование камней.Взаимодействуя с кальцием и витамином D, магний регулирует метаболизм костей – его достаточное получение является важным фактором профилактики остеопороза. Вдобавок он регулирует важные вещества-посредники, воздействующие на психику. Благодаря этому человек становится лучше защищен от возникновения депрессии.Почему возникает дефицит магния? Его причины могут быть связаны не только с неправильным питанием.Стресс: в условиях стресса организм забирает больше магния из мышц и костей, чтобы расширять кровеносные сосуды, которые спазмируют под влиянием стрессовых гормонов.Физические нагрузки: если человек занимается спортом и тяжелой работой, то вследствие повышенной нагрузки на мышцы его организм расходует много магния.Заболевания кишечника: в их случае снижается всасывание важного минерала.Чрезмерное употребление кофе: его ключевой компонент кофеин активизирует мочеиспускание, что ведет к ускоренному «вымыванию» магния из организма.Прием лекарств: некоторые лекарственные препараты могут увеличивать потребность организма в магнии – например, это делают слабительные, некоторые лекарства от диабета, диуретики, блокаторы желудочной кислоты.Как понять, что организм испытывает дефицит магния. Об этом говорят следующие симптомы:Судороги икроножных мышц;Головокружение;Слабость и утомляемость;Учащенное сердцебиение;Расстройства сна;Когнитивные проблемы: забывчивость, трудности с концентрацией внимания;Нервозность, тревожность;Частые головные боли.Как обеспечить себя магнием. Этот минерал содержат многие продукты: им, в частности, богаты миндаль, чечевица, овсяные хлопья, бананы, кефир, листовые салаты.«Если, например, ваш завтрак включает овсянку или банан, в качестве перекуса употребляются орехи, а приемы пищи дополняются фруктами, овощами и листовой зеленью, то ваш организм не будет испытывать нехватки магния».Также источником магния являются добавки, но при их приеме важно знать: максимальное суточное количество магния в пищевых добавках не должно превышать 250 миллиграммов. Если человек злоупотребляет такими БАДами, у него развивается диарея.

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