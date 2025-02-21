Что скрывают слезы: полезно ли плакать, и когда наш плач – признак проблем со здоровьем

Плакать – это нормально, но иногда плач бывает признаком серьезных проблем с психическим здоровьем.Плач кажется чем-то обыденным, но на самом деле это сложный процесс, который контролируется биохимическими реакциями в организме. Когда мы плачем, происходит выделение гормонов, и с этим связаны разные эффекты.Какие гормоны могут выделяться во время плача:Адреналин: он стимулирует работу слезных желез, а также увеличивает частоту дыхания и улучшает снабжение организма кислородом. Физиологически в такой момент мы испытывает кратковременный стресс, который в отличие от хронического считается полезным.Адренокортикотропин: стимулирует выработку кортизола, который подготавливает организм к стрессу.Эндорфины: их также называют «гормонами счастья» за способность оказывать обезболивающее действие и улучшать настроение. Благодаря эндорфинам укрепляется иммунная система.Окситоцин: так называемый «гормон привязанности» способствует установлению социальных связей и оказывает успокаивающее действие.Пролактин: помогает снизить уровень стресса.Таким образом, плач может выполнять разные функции, в зависимости от того, в каких обстоятельствах человек плачет.Почему плакать бывает полезно:Происходит эмоциональная разрядка: это особенно важно в ситуациях, когда человек переживает горе, потерю или глубокое разочарование, сильный стресс.Обеспечивается физиологическая польза: слезы содержат вещества, которые помогают бороться с бактериями и увлажняют глаза.Улучшается коммуникация: плач может быть способом выразить то, что сложно сказать словами, – это особенно важно в ситуациях, когда слова кажутся недостаточными.Создается профилактика заболеваний: плач избавляет от эффекта подавления эмоций, ведущего к накоплению негативных переживаний, из-за которого повышаются риски психических и физических заболеваний.Когда плач сигнализирует о проблемах со здоровьем? Психолог Анастасия Пешкова отметила в беседе с MedikForum.ru, что когда человек не получает эмоциональной разрядки и облегчения после плача, это может говорить о психических расстройствах.«Люди, страдающие депрессией, часто не чувствуют облегчения при плаче, поскольку в их организме нарушены гормональные процессы».Еще один настораживающий симптом – это появление слез без очевидной причины.«Иногда кажется, что слезы начинают течь внезапно, вне всякой связи с происходящими событиями. Возможными причинами такого неожиданного плача могут быть гормональные колебания или не выявленные заболевания, влияющие на баланс гормонов в организме (например, патологии щитовидной железы). При имеющемся аутизме люди воспринимают и реагируют на окружающую среду более остро, что тоже может провоцировать спонтанный плач», - объяснила психолог.Эксперт обратила внимание, что вызывать неконтролируемый плач также могут депрессия или неврологические заболевания, такие как инсульт или деменция. В их случае развивается так называемое аффективное недержание – нарушение способности контролировать эмоции. Вдобавок данное расстройство может быть сигналом об употреблении алкоголя или наркотиков.«Неконтролируемый плач следует воспринимать серьезно, поскольку он может указывать на психологические или неврологические проблемы, зависимости».Когда плакать вредно. Чрезмерный или постоянный плач повышает в организме концентрацию кортизола – высокий уровень этого гормона отрицательно влияет на иммунную систему и обмен веществ. Иногда плач способствует тому, что человек начинает «копаться» в своих переживаниях, и это лишь усиливает чувство безысходности и горя. Для сохранения здоровой психики важно не зацикливаться на печальном и негативном опыте, уметь переключаться на созидательную и развивающую деятельность. Если человек не может сделать этого и плачет слишком часто, такая реакция быть признаком эмоционального истощения, при котором организм лишается ресурсов, помогающих ему переносить нагрузки и справляться со стрессом.Любому, кто ежедневно сталкивается с приступами плача в течение долгого времени, следует обратиться за профессиональной помощью, подчеркнула специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки