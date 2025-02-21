Угрозы нет: какие симптомы выглядят пугающими, но в реальности не опасны

Некоторые симптомы или состояния могут выглядеть настолько пугающими, что кажется, будто здоровье или даже жизнь находится под угрозой. Но в реальности это не так.В жизни практически каждого человека случаются моменты, когда самочувствие вызывает тревогу – этому способствует появление симптомов, которые воспринимаются как патологические и опасные. Но далеко не все пугающие проявления – это непременно что-то страшное или тяжелое, на такой парадокс обратила внимание терапевт Ирина Андреева.Врач уточнила, какие симптомы хоть и выглядят внешне пугающими, в реальности не являются опасными.Обморок (синкопе). Когда человек теряет сознание, это пугает, но в большинстве случаев обморок не связан с серьезными заболеваниями. Его причинами могут быть снижение артериального давления (например, возможное у женщин в определенный период менструального цикла), сильный стресс, переутомление или длительное пребывание в душном помещении. Только если обмороки повторяются или начинают происходить чаще, следует обратиться к врачу для исключения возможных патологий, таких как проблемы с сердцем или анемия.Панические атаки. Сильный страх, учащенное сердцебиение, обильная потливость, дрожь, ощущение нехватки воздуха – все это возникает в моменты панических атак. Многие люди, впервые столкнувшись с этим состоянием, думают, что у них сердечный приступ или они умирают. Однако острые приступы паники не опасны для жизни: они возникают в результате чрезмерной активации симпатической нервной системы и не означают тяжелой патологии.Доброкачественное головокружение (вертиго). Если оно появляется внезапно, то тоже может вызывать страх и дезориентацию. Но чаще всего такой приступ возникает из-за смещения кристаллов кальция во внутреннем ухе и обычно проходит самостоятельно или же после простых упражнений. Хотя состояние неприятное, оно не угрожает жизни.Кровь из носа. Носовое кровотечение выглядит пугающе, если кровь идет обильно. Однако в большинстве случаев оно довольно быстро прекращается, а его причинами оказываются не угрожающие жизни изменения в состоянии организма (проблемы со слизистой носа, незначительные травмы или повышение артериального давления). Только тогда, когда носовое кровотечение учащается или не останавливается долгое время, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные причины.Аритмия (нарушение сердечного ритма). Ощущение, что сердце бьется слишком быстро, медленно или неравномерно, может вызывать сильный страх. Однако не все аритмии опасны. Например, экстрасистолия — это дополнительные сердечные сокращения, которые часто встречаются у здоровых людей и не требуют лечения. (Тем не менее, если аритмия сопровождается болью в груди, одышкой или потерей сознания, необходимо срочно обратиться к врачу).Судороги. Напоминающие эпилепсию судороги на самом деле могут вызываться отнюдь не эпилепсией. Например, провоцирующим их фактором может оказаться стресс или конверсионное расстройство, реакция организма на лекарства или токсины, нарушения обмена веществ (низкий уровень сахара в крови, электролитный дисбаланс), или изменения температуры тела (высокая температура у детей). Такие судорожные приступы могут выглядеть как эпилептические, но в реальности они не связаны с аномальной электрической активностью в мозге и обычно не несут такой же опасности.Тремор (дрожь в теле). Дрожь в руках или во всем теле может быть вызвана стрессом, переутомлением, употреблением кофеина или низким уровнем сахара в крови. Хотя тремор выглядит тревожно, он редко связан с серьезными заболеваниями. (Хотя если дрожь возникает без видимых причин и не проходит, стоит проконсультироваться с врачом).Содранная родинка. Случайно травмированная родинка может кровоточить сильнее, чем обычная царапина, что пугает, – но это связано с тем, что невусы часто имеют хорошее кровоснабжение. В большинстве случаев содранная родинка не представляет серьезной опасности, но важно быстро обработать место повреждения и быть внимательным к нему впоследствии. При необходимости следует проконсультироваться с врачом.«Важно помнить, что каждый организм уникален, и в некоторых случаях даже безобидные на первый взгляд симптомы могут быть признаком серьезного заболевания. Если вы сомневаетесь в своем состоянии или симптомы повторяются, всегда лучше обратиться к врачу для консультации и диагностики».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки