Металл, кровь, горечь или другой странный привкус: почему он возникает?

Привкус металла, крови или другие необычные вкусовые ощущения могут объясняться как относительно безобидными, так и серьезными причинами.Появление привкуса металла или крови во рту относится к числу самых распространенных жалоб на самочувствие. Помимо этого, люди могут ощущать и другие странные привкусы, не связанные с приемом пищи, — горечь, сладость, кислоту, соленость. Каждый из этих симптомов может быть связан с различными заболеваниями или состояниями организма, отметила терапевт Ирина Андреева.Почему возникает привкус металла или крови во рту? Чаще всего его провокатором становятся проблемы с состоянием полости рта и зубов, которые сопровождаются кровоточивостью. По словам эксперта, даже небольшое количество крови, смешиваясь со слюной, может создавать ощущение металлического привкуса.Другая возможная причина — заболевания ЛОР-органов. Синусит, фарингит или тонзиллит могут вызывать воспаление слизистых оболочек, что иногда приводит к появлению металлического привкуса. Особенно часто это происходит при повышенной сухости во рту или после кашля.Кроме того, объяснять такой привкус могут заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, язва желудка, рефлюксная болезнь (ГЭРБ), другие патологии. В частности, привкус металла или крови вызывается попаданием кислоты из желудка в ротовую полость.Привкус крови во рту иногда может означать, что у человека развиваются патологии, затрагивающие центральную нервную систему (например, паралич Белла или деменция).«Вкусовое изменение и появление необычного, странного привкуса может быть результатом сигналов, подаваемых мозгом, в котором происходят вызванные болезнью неблагополучные изменения».Заболевания печени и почек тоже ведут к появлению необычных вкусовых ощущений. Данные органы играют важную роль в детоксикации организма, и при нарушении их функций (например, при гепатите, циррозе или почечной недостаточности) в крови накапливаются токсины, что может вызывать неприятный привкус.Еще одна проблема, которую можно заподозрить в случае возникшего металлического привкуса во рту, — анемия. Женщин такой привкус нередко обуславливается гормональными изменениями во время беременности (особенно в первом триместре).«Некоторые распространенные лекарства, такие как антибиотики, антигистаминные препараты, средства для снижения давления могут вызывать металлический привкус как побочный эффект. Но также к его возникновению ведет воздействие свинца, ртути или других тяжелых металлов на организм, и оно требует немедленного обращения к врачу».Другие привкусы во рту. Помимо металлического, во рту могут ощущаться и другие необычные привкусы.Горький. Горечь во рту чаще всего бывает связана с проблемами печени и желчного пузыря. Холецистит, желчнокаменная болезнь или дискинезия желчевыводящих путей вызывают заброс желчи в пищевод, что и приводит к горькому привкусу. Также чувство горечи может появляться после употребления жирной пищи или алкоголя.Кислый. Это возможный сигнал о повышенной кислотности желудка, имеющихся болезнях ЖКТ. Когда кислота из желудка попадает в ротовую полость (особенно в положении лежа или после еды), это часто говорит, что у человека имеется гастрит, язва желудка или ГЭРБ.Сладкий. Такой привкус может быть признаком нарушения углеводного обмена или сахарного диабета, при котором возникает стойкий высокий уровень глюкозы в крови. Также ощущение чего-то сладкого во рту может появляться при панкреатите или инфекционных заболеваниях.Соленый. Привкус соли может оказаться симптомом заболеваний слюнных желез или инфекций полости рта, но чаще всего он вызывается недостатком воды в организме.Химический или лекарственный. Если во рту ощущается вкус, напоминающий химические вещества или лекарства, это может быть связано с приемом препаратов или воздействием токсинов.Когда обращаться к врачу? Если появляется необычный привкус во рту и сохраняется длительное время или сопровождается другими неприятными признаками (боль, тошнота, слабость, изменение аппетита). Как правило, одно лишь изменение привкуса без дополнительных симптомов не говорит о какой-либо серьезной патологии.Но при появлении привкуса крови, не связанного с интенсивными физическими нагрузками или занятиями спортом, с врачом лучше проконсультироваться в любом случае.

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