Medicine: красный женьшень улучшает метаболизм глюкозы, снижая риск диабета

Ученые из Южной Кореи установили, что экстракт красного женьшеня повышает чувствительность клеток к инсулину, предотвращая переход преддиабета в диабет.В исследовании приняли участие 98 пациентов с преддиабетом. Это состояние, при котором уровень глюкозы в крови уже превышает норму, но еще не достигает значений, позволяющих поставить диагноз «сахарный диабет второго типа».Испытуемые были разделены на две группы: первая принимала порошковый экстракт красного женьшеня, а другая — плацебо. Участники из первой группы получали 500 мг экстракта дважды в день в течение 12 недель. К концу эксперимента у них значительно улучшились показатели сахара в крови натощак, гликированного гемоглобина и пероральной толерантности к глюкозе.Особенно заметной оказалась способность экстракта снижать уровень сахара в крови после еды. Кроме того, употребление женьшеня в порошке снизило резистентность к инсулину, а также повысило уровни С-пептида (меры выработки инсулина) и инсулиногенного индекса (суррогатной меры выработки инсулина) после 12-недельного лечения.Также исследование показало, что экстракт красного женьшеня способствует снижению уровня дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4), белка, который разрушает глюкагоноподобный пептид-1, играющий важную роль в регулировании уровня сахара в крови. Ингибиторы ДПП-4 широко используются в качестве противодиабетических препаратов.Другим важным результатом работы стало подтверждение безопасности экстракта женьшеня — у участников не было зафиксировано побочных эффектов.

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