Неочевидные причины частых простуд: что скрывается за ослабленным иммунитетом

Если вы замечаете, что болеете чаще, чем обычно, стоит обратить внимание на свой образ жизни, питание, уровень стресса и общее состояние здоровья.Частые простуды — это не только неприятно, но и тревожно. Периодическое возникновение их симптомов может быть сигналом того, что организм нуждается в более пристальном внимании. Причины его ослабления могут быть неочевидными, ни них обратила внимание врач общей практики Татьяна Захарова.Хронический стресс. Врач подчеркнула: стресс — один из главных врагов иммунной системы. Когда человек находимся в состоянии постоянного напряжения, в его организме сохраняется стабильно высокий уровень гормона кортизола. Данный гормон интенсивно выделяется, когда необходимо мобилизовать ресурсы организма в сложной для него ситуации. Таким образом кортизол помогает справляться с краткосрочным стрессом. Но если он вырабатывается в течение долгого времени, это уже аномалия. Длительное выделение кортизола из-за хронического стресса истощает организм и подавляет работу иммунной системы — человек становится подвержен многочисленным инфекциям.Недостаток сна. Когда недосып становится систематическим, нарушается выработка цитокинов (белков, которые играют ключевую роль в борьбе с инфекциями).«Исследования показывают, что люди, которые спят менее 6-7 часов в сутки, болеют чаще. Если вы спите мало и плохо, это может быть одной из неочевидных причин частых простуд».Дефицит витаминов и микроэлементов. Недостаток витаминов D, C, цинка и железа тоже ослабляет иммунитет. Витамин D необходим для регуляции иммунной системы, цинк и витамин C участвуют в производстве иммунных клеток, железо задействуется в процессах выработки цитокинов, обеспечивающих иммунный ответ на вторжение в организм возбудителей болезней.Скрытые хронические заболевания. Частые простуды могут быть симптомом не выявленных хронических заболеваний — гипотиреоза, диабета, аутоиммунных нарушений. Эти состояния ослабляют организм и делают его более восприимчивым к инфекциям.Дисбаланс микрофлоры кишечника. Кишечник играет ключевую роль в работе иммунной системы.«Около 70% иммунных клеток находятся именно в кишечнике. Если его микрофлора нарушена из-за неправильного питания, приема антибиотиков или стресса, это способствует ослаблению иммунитета и, как результат, частым простудам».Хроническое воспаление. На его присутствие в организме указывает склонность к аллергическим реакциям, хронические ЛОР-заболевания (например, синусит или тонзиллит), артрит. Постоянное воспаление — один из ключевых факторов ослабления иммунитета.Влияние токсинов. Регулярное воздействие токсинов на организм (например, когда человек вынужден находиться в экологически неблагоприятных условиях, работает с вредными веществами или постоянно пользуется бытовой химией) вызывает напряжение иммунной системы. В этом случае ее защитные функции ослабевают, человек становится более уязвимым перед инфекциями.Гигиена. Иммунитет может ослаблять как недостаточная гигиена (например, пренебрежение мытьем рук), так и стремление к стерильности.«Если вы постоянно пользуетесь антисептиками для рук и другими антибактериальными средствами, это может стать неочевидной причиной слабого здоровья. Иммунной системе необходимо сталкиваться с потенциальными патогенами, так как это тренирует ее, стимулирует вырабатывать антитела, защищающие организм от болезней».

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