Эндокринолог рассказала, чем опасно сливочное масло и сколько его можно есть

Эндокринологи бьют тревогу: чрезмерное употребление сливочного масла может нанести серьезный вред здоровью. Как сообщила Елена Островская, эндокринолог и специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского Медицинского Центра EMC, этот привычный продукт требует особой осторожности в употреблении.Медицинские исследования показывают, что оптимальная дневная норма сливочного масла не должна превышать 10 граммов. При этом важно учитывать общее количество насыщенных жиров, поступающих в организм с другими продуктами. В 10 граммах сливочного масла содержится 7-8 граммов насыщенных жиров, что составляет значительную часть рекомендованной ВОЗ суточной нормы в 22 грамма при рационе в 2000 килокалорий.Несмотря на высокую калорийность (660-750 ккал на 100 граммов), сливочное масло содержит ряд полезных веществ. В его состав входят незаменимые жирные кислоты, включая моно- и полиненасыщенные, а также важные минералы и витамины. Кальций укрепляет костную ткань и зубы, калий регулирует водно-солевой баланс и работу мышц, включая сердечную. Фосфор способствует усвоению питательных веществ, а витамин D поддерживает иммунную и нервную системы, помогает регулировать уровень инсулина и играет важную роль в функционировании сердечно-сосудистой системы.Однако специалисты предупреждают: при ряде заболеваний следует существенно ограничить потребление сливочного масла. К таким состояниям относятся заболевания печени (гепатит, цирроз, жировой гепатоз), повышенный уровень холестерина, атеросклероз, панкреатит, синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника.Особую настороженность вызывает способность сливочного масла повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) при регулярном избыточном потреблении. Это может привести к развитию серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.В качестве альтернативы врачи рекомендуют отдавать предпочтение растительным маслам - оливковому, льняному и рапсовому, которые даже при хронических заболеваниях не наносят вреда организму при умеренном потреблении.

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