Получено перспективное соединение для создания нового препарата против рака

Группа ученых из России и Ирландии обнаружила перспективное соединение на основе антимикробных пептидов - элементов врожденного иммунитета - для создания нового антиопухолевого препарата.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала рак второй по значимости причиной смерти во всем мире. Основной формой лечения рака остается химиотерапия, однако способность раковых клеток избегать воздействия лекарств с помощью ряда механизмов является серьезным препятствием в терапии. Одним из перспективных направлений для решения этой проблемы является пептидная терапия, когда в лечении используются молекулы с малой молекулярной массой. Они представляют собой короткие цепи аминокислот для нацеливания и разрушения раковых клеток."Исследователи Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Новосибирского института органической химии СО РАН, а также Ирландии доказали наличие высокой противораковой активности у химического соединения, в состав которого входят катионные антимикробные пептиды (AMP), они также называются пептидами защиты хозяина. В перспективе указанное соединение может стать основой для создания нового эффективного противоопухолевого лекарства", - сообщили в министерстве.Катионные антимикробные пептиды (АМП) - это низкомолекулярные соединения, построенные из аминокислот. Они синтезируются в организме в ответ на внедрение чужеродных микроорганизмов. Эти пептиды представляют собой элементы врожденного иммунитета, которые обеспечивают защиту против широкого спектра микроорганизмов: бактерий, грибов, вирусов и простейших.Как пояснил заведующий кафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ, член-корреспондент РАН Андрей Покровский, исследование ученых заняло около 3-4 лет."В результате нам удалось на культурах опухолевых клеток показать высокую активность соединений. И, кроме того, мы смогли изучить механизмы его действия на молекулярном уровне - сегодня это обязательное условие для регистрации любого нового противоракового препарата на мировом уровне", - цитирует его пресс-служба.Ученые выяснили, что некоторые пептиды специфически распознают и связываются с мембранными белками опухолевых клеток, оказывая противоопухолевое действие. Полученное соединение обеспечило адресную доставку к раковым клеткам одного агента, вызывающего повреждение ДНК, и второго агента, предотвращающего репарацию."Таким образом удается добиться программируемой клеточной гибели в опухолевых тканях", - отметил Покровский, добавив, что для исследования перспективного соединения необходимы дальнейшие испытания на доклиническом и клиническом уровнях.

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