Диетолог Уорд поделилась простым правилом питания, помогающего похудеть

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд предложила метод питания, который способствует нормализации гормонального фона, улучшает работу кишечника и ускоряет процесс снижения веса. Специалистка назвала свой способ «30-30-30» и заверила, что он позволяет худеть без строгих диет.Основной принцип заключается в потреблении 30 граммов белка три-четыре раза в день, 30 граммов клетчатки ежедневно и включении в рацион 30 разных растительных продуктов каждую неделю.«Если вам сложно контролировать аппетит, сбросить вес или у вас наблюдаются гормональные нарушения, обратите внимание на этот метод. Он эффективен даже в период перименопаузы, поддерживает метаболизм, способствует сжиганию жира и оздоравливает кишечник», — объяснила Уорд.Диетолог подчеркнула, что суточная норма в 90 граммов белка помогает поддерживать мышечную массу, ускоряет обменные процессы и способствует длительному ощущению сытости. Однако, по ее словам, женщины часто недополучают достаточное количество белка в течение дня.Что касается клетчатки, Уорд рекомендовала получать 30 граммов в сутки из минимально обработанных источников: бобовых, фасоли, овсянки, семечек, орехов, цельнозерновых продуктов, а также овощей и фруктов. Помимо этого, разнообразие растительных продуктов в рационе (не менее 30 видов за неделю) положительно влияет на кишечную микрофлору.«Когда питание становится более разнообразным, вы естественным образом выбираете полезные продукты, что благоприятно отражается на здоровье и гормональном фоне», — добавила эксперт.Кроме описанного метода питания диетологи предлагают простые правила питания, которые могут помочь ускорить процесс похудения без вреда для здоровья.1. Исключение жареных и сахаросодержащих продуктов: диетолог Анжелика Чиж рекомендует исключить из рациона жареные продукты и минимизировать употребление сахаросодержащих продуктов и напитков. Вместо них можно употреблять фрукты и ягоды.2. Частое питание и правильное пережевывание: разделение суточного рациона на 5-6 приемов пищи и тщательное пережевывание пищи помогают избежать переедания и улучшить усвоение питательных веществ.3. Питьевой режим и физическая активность: регулярное потребление воды и поддержание умеренной физической активности также являются ключевыми факторами для успешного похудения.

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