Почему у вас может быть редкое мочеиспускание (олигурия)

Редкое мочеиспускание (олигурия) подразумевает выделение мочи в объеме менее 400 мл за 24 часа. Стоит ли по этому поводу беспокоиться?Считается, что обычно человеческий организм выделяет 800–2000 мл мочи за сутки, а мочеиспускание происходит примерно через каждые три-четыре часа. Но такой показатель является весьма усредненным, частота мочеиспускания у каждого человека зависит от многих факторов, включая его повседневные привычки и индивидуальные особенности работы организма. Поэтому для некоторых людей мочеиспускание только два раза в день вполне может быть нормой, если их моча светло-желтая.«Можно мочиться только дважды в день, если организм хорошо справляется с регулированием жидкости. Можно считать, что организм достаточно гидратирован, если моча имеет соломенный оттенок, а мочеиспускание происходит чаще одного раза в день», - заметил в разговоре с MedikForum.ru уролог Руслан Гасанов.Он добавил, что если моча имеет янтарный или темно-оранжевый оттенок, это обычно говорит о недостатке жидкости, возможном обезвоживании. В этом случае нужно пить больше воды и обращаться к врачу, если симптом сохраняется.Если наряду с потемнением мочи наблюдаются другие неблагополучные симптомы, нужно обращаться за неотложной медицинской помощью.Вот эти симптомы:Головокружение;Обморочное состояние;Дезориентация, прострация;Учащенное дыхание и сердцебиение;Бледность, шок.Другим объяснением редкого мочеиспускания могут быть камни в почках – скопления минералов, таких как кальций, калий и натрий, блокирующих поток мочи. Камни в почках могут застревать в мочеточниках или трубках, по которым моча поступает из почек в мочевой пузырь, или же закупорить трубки, расположенные ниже по мочевыводящим путям.Уролог назвал симптомы камней в почках, при которых нужно немедленно обратиться к врачу.Кров в моче;Мутная или зловонная моча;Боль при мочеиспускании;Острая боль в спине, паху, нижней части живота или боку.Помимо того, вызывать олигурию могут некоторые лекарства, в том числе нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен.«Существуют препараты, которые мешают нервам посылать сигналы, позволяющие телу мочиться. Таким эффектом, например, обладают антидепрессанты и антигистаминные средства».Также мочеиспускание становится более редким из-за сужения мочевыводящих путей, к которому нередко ведет воспаление. Конкретно олигурию часто провоцирует воспалительные процесс в уретре (трубка, которая выводит мочу из тела). Вдобавок сужение мочевыводящих путей, вследствие которого человек редко мочится, может произойти под воздействием проблем с простатой, запора, опухолей таза или инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Для таких патологий, помимо прочего, характерны боли в животе и боли во время мочеиспускания.Еще один фактор, делающий мочеиспускание более редким – это неврологические заболевания. Некоторые неврологические состояния могут вызывать так называемый нейрогенный мочевой пузырь, который плохо воспринимает сигналы мозга, требующие выделения мочи. Подобное изменение в состоянии мочевого пузыря может произойти из-за развития ряда патологий: болезни Альцгеймер, болезни Паркинсона, диабета, рассеянного склероза, травм таза.Кроме того, олигурию может объяснять слабый мочевой пузырь. Мышцы мочевого пузыря могут быть слишком слабы, чтобы выталкивать мочу (при таком нарушении человек может дополнительно страдать недержанием). Проблема ослабления мочевого пузыря нередко возникает с возрастом, но также она может оказаться последствием травмы или беременности у женщин.Уролог подчеркнул, что ослаблять мочевой пузырь может привычка подогу терпеть при возникающих позывах.«Важно посещать туалет всякий раз, когда вы чувствуете потребность помочиться. Слишком долгое удержание мочи может растянуть мочевой пузырь, ослабить мышцы мочевыводящих путей и повысить риск инфекции мочевыводящих путей».

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