Что может вызвать непреднамеренную потерю веса

Потеря веса без усилий может говорить о скрытом заболевании.Непреднамеренная потеря веса может оказаться патологическим признаком, если в течение 6–12 месяцев человек, который не пытается похудеть, теряет 5% от своего обычного веса.«Причины, по которым вы теряете вес, не прикладывая к этому усилий, могут быть опасными. Некоторые физические и эмоциональные состояния могут привести к непреднамеренной потере веса, и как правило они требуют лечения. Особенно должно настораживать такое похудение у пожилых людей, в их случае это часто сигнализирует об имеющемся скрытом заболевании», - об этом в беседе с MedikForum.ru сообщил онколог Андрей Воробьев.Говоря о том, что вызывает непреднамеренную потерю веса, врач отметил, что потерю аппетита и необъяснимую потерю веса могут провоцировать психические расстройства:Депрессия;Тревожность;Стрессовые события;Нервная анорексия.Другая причина необъяснимой потери веса — физические заболевания.Рак: потеря аппетита и потеря веса являются распространенными симптомами рака крови (лейкемии и лимфомы). Другие виды рака, которые могут привести к заметной потере веса, включают рак толстой кишки , рак яичников и рак поджелудочной железы .Диабет: для диабета 1 типа характерна непреднамеренная худоба, поскольку их организм при такой патологии не может правильно использовать сахар для получения энергии.Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): люди с этим заболеванием отличаются плохим аппетитом, склонны мало есть.Неврологические расстройства: при развитии болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера пациенты часто демонстрируют непреднамеренную потерю веса еще до того, как им поставят диагноз. Это может быть связано со специфическими изменениями в их метаболизме.Гипертиреоз (повышенная активность щитовидной железы): в его случае вырабатывается много гормонов, увеличивающих скорость обменных процессов.Аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит или волчанка): они активизируют воспаление, в том числе в пищеварительном тракте, что приводит к проблемам с усвоением пищи и потере веса.Проблемы с зубами: меньшее количество зубов или пониженная выработка слюны могут затруднять прием пищи и побуждать людей непроизвольно есть меньше.Инфекционные заболевания (туберкулез, ВИЧ/СПИД, хронические вирусные гепатиты): хронические или острые инфекции могут привести к потере веса из-за повышенной нагрузки на организм и снижения аппетита.Внешние факторы тоже могут способствовать потере веса, происходящей без специальных усилий. Что к ним относится?Пожилой возраст: в пожилые годы становится более высоким риск развития рака и других проблем со здоровьем, способствующих снижению массы тела.Курение: курение табачных изделий, содержащих никотин, может изменять обмен веществ и усиливать подверженность потере веса.Прием лекарств: побочным эффектом медикаментов могут стать проблемы с перевариванием пищи, некоторые лекарства могут мешать организму усваивать питательные вещества из еды. Также отдельные препараты нарушают механизмы аппетита или провоцируют тошноту.Когда следует обращаться к врачу. Заметив резкие изменения веса, происходящие без всяких усилий, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Общее правило таково: человеку необходимо обследоваться, если он непроизвольно теряет 5% от своего обычного веса.Другие причины записаться на прием к врачу при неожиданном похудении:Потеря веса сопровождается слабостью, усталостью или головокружением.Наблюдаются изменения в аппетите, тошнота, рвота или боли в животе.Появились патологические симптомы: повышенная потливость или лихорадка, учащенное сердцебиение, одышка.Возникли изменения в работе кишечника (изменился привычный режим опорожнения или стул).

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