Почему люди разговаривают сами с собой: норма и патология

Стоит ли опасаться людей, которые говорят сами с собой?Разговоры с самим собой — явление, которое многие люди сочтут чем-то вроде признака психического расстройства. Однако на самом деле это абсолютно нормальное поведение, которое имеет глубокие корни в психологии и нейробиологии, на данный факт в разговоре с MedikForum.ru обратила внимание психолог Анастасия Пешкова.Специалист отметила, что манера разговаривать с собой является одним из проявлений самоконтроля: она помогает человеку с организацией.«Разговоры с самим собой помогают структурировать мысли, сосредоточиться на важных задачах и принимать решения. Когда мы проговариваем свои мысли вслух, это позволяет лучше осмыслить информацию, упорядочить ее и выделить главное. Например, многие люди говорят сами с собой, когда ищут потерянные вещи или планируют свой день».Психолог напомнила, что такие разговоры возникают еще в раннем детском возрасте: дети часто разговаривают сами с собой во время игры или выполнения каких-то действий. Это является естественным этапом развития, который помогает осваивать язык, планировать действия и развивать воображение. Со временем внешний диалог переходит во внутренний, но даже став взрослым, человек в какие-то моменты своей жизни нуждается в проговаривании мыслей вслух.«Разговоры с собой могут быть способом справиться с эмоциями. Проговаривание своих чувств помогает снизить уровень стресса, успокоиться и взглянуть на ситуацию со стороны. Например, фразы вроде «Все будет хорошо» или «Ты справишься» — это не просто слова, а инструмент эмоциональной саморегуляции».Говорим вслух — лучше запоминаем. Исследования показывают, что проговаривание информации вслух помогает лучше ее запоминать. Это связано с тем, что задействуются сразу несколько каналов восприятия: слуховой, речевой и кинестетический (последний подразумевает движение губ и рта при говорении). Очень многие люди непроизвольно говорят что-то вслух, чтобы лучше запомнить.Признаки того, что разговор с собой — это норма.Разговоры с собой являются нормальным явлением, если они:Носят эпизодический характер и связаны с конкретными задачами (например, поиск вещей или планирование);Помогают справляться с эмоциями или сосредоточиться;Не мешают окружающим и не вызывают дискомфорта у самого человека;Не сопровождаются другими необычными симптомами (галлюцинациями или бредом).Когда разговоры с собой могут сигнализировать о патологии. В некоторых случаях разговоры с собой могут быть признаком психического расстройства. Вот что позволяет определить это:Возникают галлюцинации. Если человек разговаривает с воображаемым собеседником, которого он видит или слышит, это может быть симптомом психоза, шизофрении или других психических расстройств. В таких случаях разговоры с собой сопровождаются бредовыми идеями, нарушением восприятия реальности и социальной дезадаптацией.Навязчивые мысли или действия. Когда внутренний диалог человека становится навязчивым, сопровождается тревогой или повторяющимися действиями (например, постоянным проговариванием одних и тех же фраз), это может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).Депрессия и самоуничижение. Если разговоры с собой носят исключительно негативный характер (например, в них прослеживается постоянная самокритика, низкая самооценка) это может быть признаком депрессии. В таких случаях человек может «застревать» в негативных мыслях, что усугубляет его состояние.Социальная изоляция. Если человек предпочитает разговаривать только с собой, избегая общения с другими людьми, это может быть симптомом социальной тревожности, аутизма или других расстройств, связанных с трудностями в коммуникации.Дезорганизованная речь. Когда речь человека становится бессвязной, обрывистой или лишенной смысла, это может быть признаком серьезных психических нарушений, таких как шизофрения или биполярное расстройство.«При отличении уловной нормы от патологии главным критерием является то, как влияют разговоры с собой на качество жизни человека. Если они помогают справляться с задачами, регулировать эмоции и не вызывают явного дискомфорта, то беспокоиться не о чем. Однако если такие разговоры сопровождаются другими неблагополучными симптомами, стоит обратиться к специалисту — психологу или психиатру».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки