AdvSci: блокировка особого фермента превращает раковые клетки в нормальные

Ученые из Корейского института передовых наук и технологий выявили фермент, блокирование которого может «переводить» раковые клетки в здоровое состояние.Сегодня химиотерапия и радиотерапия остаются основными методами борьбы с раком, однако они часто сопровождаются тяжелыми побочными эффектами и вызывают повреждения не только раковых, но и здоровых тканей. Новый метод, предложенный учеными, может стать более щадящей альтернативой, позволяющей воздействовать на патологический процесс без значительных негативных последствий для пациента.Группа специалистов, возглавляемая профессором Кван-Хоном Чо, выявила ключевой этап в развитии опухолевых клеток. Учёные сосредоточились на этапе их нахождения в пограничном состоянии между нормой и патологией.Исследования, проведенные на модельных органоидах, созданных из клеток рака толстой кишки, показали, что блокировка особого фермента приводит к остановке их роста и восстановлению нормального состояния клеток. Речь идет об одном из сложных соединений, защищающих ответственные за рост опухолей белки.Хотя для внедрения этой методики в клиническую практику потребуются дальнейшие исследования, ученые надеются, что их работа послужит основой для создания новых, менее травматичных подходов в лечении рака.

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