Скованность и боль в суставах вместе с поражением кожи: что такое псориатический артрит

Такое заболевание как псориатический артрит развивается в результате аутоиммунных реакций.Псориатический артрит является вариантом воспалительного артрита, который возникает, когда иммунная система человека начинает атаковать его собственный организм. Внешне это проявляется в виде проблем с суставами и кожей.«Суставы теряют гибкость, становятся болезненными и скованными, а на коже возникают красные чешуйчатые участки. Так может проявляться псориатический артрит, который чаще всего поражает молодых людей. Он обычно развивается в возрасте от 30 до 50 лет, хотя может начаться и в более молодом возрасте, возникнуть даже у детей»,- рассказал MedikForum.ru дерматолог Григорий ГольдинПочему возникает псориатический артрит. До сих пор неясно, что именно ведет к его возникновению. Считается, что существует генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Кроме того, могут влиять инфекции (например, стрептококковая инфекция), травмы, ушибы или другие повреждения пальцев: все это запускает каскад реакций, ведущих к сильному воспалению в клетках суставов и кожи.Также известно, что псориатический артрит часто развивается у людей, страдающих псориазом (в редких случаях суставные симптомы могут появиться раньше кожных проявлений).Как проявляется псориатический артрит. Заболевание возникает в нескольких видах. Вот что может происходить при их развитии.Ощущаются боль и скованность в суставах (особенно по утрам). Чаще всего поражаются суставы пальцев рук и ног, коленные, локтевые и позвоночник. Боль усиливается утром после сна или днем после длительного отдыха, а скованность может длиться более 30 минут.Возникают отеки и деформация суставов: Воспаление, сопровождающее артрит, вызывает отек, который может придавать пальцам вид «сосисок». В тяжелых случаях деформируются и теряют подвижность суставы.Поражаются кожа и ногти: У большинства пациентов наблюдаются типичные признаки псориаза: красные, шелушащиеся бляшки на коже, а также проблемы с ногтями (ямки, расслоение, изменение цвета).Появляются боли в пятках и локтях. Люди, которых поражает артрит, могут столкнуться с энтезитом: в его случае очагами воспаления становятся места прикрепления сухожилий и связок к костям (например, в области пяток или локтей). Это вызывает боль и ограничивает движения.Поражается позвоночник: У некоторых пациентов развивается спондилит — воспаление позвоночника, которое приводит к боли и скованности в спине.Ощущается общее недомогание. Усталость, слабость, повышение температуры тела, нарушения аппетита — такие симптомы могут возникать помимо поражения суставов и кожи.Чем опасен псориатический артрит. Это не только болезнь суставов, такой артрит может оказывать системное воздействие на организм, приводя к серьезным осложнениям:Потеря функции суставов. Хроническое воспаление, которое может развиваться при артрите, способно привести к необратимому повреждению хрящей и костей, вызвать деформацию суставов и потерю их подвижности, что значительно снижает качество жизни.Поражение глаз. У некоторых пациентов развивается увеит — воспаление сосудистой оболочки глаза, которое может привести к снижению зрения или даже слепоте, если его не лечить.Сердечно-сосудистые заболевания. Свойственное артриту воспаление увеличивает риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта. При данном заболевании часто наблюдается высокое кровяное давление (гипертония) и повышенный уровень холестерина.Психологические проблемы. Боль, ограничение подвижности и изменения внешнего вида из-за псориаза могут вызывать депрессию, тревожность и социальную изоляцию.Остеопороз: Длительное воспаление)способствует снижению плотности костей, увеличивает риск переломов.При возникновении псориатического артритам важно своевременно обращаться к врачу и строго следовать рекомендациям по лечению. Ранняя диагностика и современные методы терапии позволяют контролировать заболевание и минимизировать его негативное воздействие на организм.

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