Почему могут неожиданно распухнуть лодыжки?
Наши лодыжки могут неожиданно распухнуть по целому ряду причин. Например, это нередко происходит из-за травмы: иногда достаточно неудачно подвернуть ступню или слишком сильно напрячь ноги, чтобы в лодыжке возник отек тканей.
«Отек лодыжки – это часто результат повседневной деятельности и рутинных привычек. Например, рацион с высоким содержанием соли может способствовать задержке жидкости, что повышает риск отеков. Длительное стояние, сидение или ходьба в течение долгого времени, особенно в теплую погоду, также могут привести к отеку стоп и голеней. Иногда голени и лодыжки могут начать задерживать жидкость и отекать из-за приема лекарств», - перечислил в беседе с MedikForum.ru кардиолог Олег Варфоломеев.
Врач добавил, что у женщин распухшие лодыжки могут наблюдаться при беременности, поскольку объем крови увеличивается, и их организм начинает удерживать больше жидкости. Однако сильная отечность лодыжек и стоп у беременных женщин может быть признаком преэклампсии – крайне опасного состояния, вызванного высоким кровяным давлением.
Негативные изменения в состоянии здоровья также могут объяснять увеличение лодыжек.
Венозная недостаточность: когда вены перестают обеспечивать нормальную транспортировку крови от сердца к ногам и обратно к сердцу, организм для облегчения задачи стремится избавиться от жидкости в них, вытесняя ее в окружающие ткани. Так возникает варикозное расширением вен с набухшими венами и отеки ног.
Тромбоз: появление тромба в ноге может вызвать, помимо отека, боль, покраснение кожи и ощущение жара в области голени и лодыжки.
Заболевания почек: почечная дисфункция, при которой почки не могут должным образом выводить воду и излишки натрия, тоже могут стать причиной отеков ног.
Застойная сердечная недостаточность: если лодыжки неожиданно распухают, это может говорить, что сердце, больше не может нормально перекачивать кровь, из-за чего замедляется кровоток в ногах и возникает застойное явление – скопление крови в венах ног и жидкости в их тканях.
Заболевания печени: печеночная недостаточность тоже проявляется скоплением жидкости в брюшной полости, стопах и лодыжках.
Эмфизема: это тяжелое заболевание легких нарушает дыхание, что негативно сказывается на работе сердца, способствуя задержке жидкости в ногах и ступнях.
Лимфедема: лимфатическая жидкость может накапливаться в ногах или руках, если повреждаются лимфатические узлы.
Липедема: данное заболевание чаще встречается у женщин, оно характеризуется аномальным накоплением жировой ткани в нижней части тела, включая ноги и лодыжки.
Когда обратиться к врачу? Если причиной появления отекших и распухших лодыжек не является серьезное заболевание, решить проблему помогает изменение образа жизни.
Что полезно делать для этого:
Выполнять упражнения для укрепления икроножных мышц, больше ходить пешком;
Сократить потребление соли;
Избегать ношения обтягивающей одежды, тесной обуви;
Следить за весом;
В течение дня приподнимать ноги и держать некоторое время в таком положении.
«Если лодыжка распухла внезапно и при этом возникший отек усиливается, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить опасные для человека состояния».
Также к врачу следует обратиться, если помимо увеличенной в размере лодыжки наблюдаются другие симптомы:
Ступня или нога кажутся горячими и красными;
Ощущается общий жар;
Очень сильный отек наблюдается только на одной ноге.
«Вызвать скорую помощь при отеке лодыжек нужно, если человек испытывает одышку или боль в груди, особенно давящую. Эти симптомы могут указывать на наличие опасного для жизни тромба или проблемы с сердцем».
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий