Почему могут неожиданно распухнуть лодыжки?

Распухшие, увеличенные в объеме лодыжки часто являются результатом отека, возникающего из-за накопления жидкости в ступнях и ногах, но также проблему могут создавать жировые отложения.Наши лодыжки могут неожиданно распухнуть по целому ряду причин. Например, это нередко происходит из-за травмы: иногда достаточно неудачно подвернуть ступню или слишком сильно напрячь ноги, чтобы в лодыжке возник отек тканей.«Отек лодыжки – это часто результат повседневной деятельности и рутинных привычек. Например, рацион с высоким содержанием соли может способствовать задержке жидкости, что повышает риск отеков. Длительное стояние, сидение или ходьба в течение долгого времени, особенно в теплую погоду, также могут привести к отеку стоп и голеней. Иногда голени и лодыжки могут начать задерживать жидкость и отекать из-за приема лекарств», - перечислил в беседе с MedikForum.ru кардиолог Олег Варфоломеев.Врач добавил, что у женщин распухшие лодыжки могут наблюдаться при беременности, поскольку объем крови увеличивается, и их организм начинает удерживать больше жидкости. Однако сильная отечность лодыжек и стоп у беременных женщин может быть признаком преэклампсии – крайне опасного состояния, вызванного высоким кровяным давлением.Негативные изменения в состоянии здоровья также могут объяснять увеличение лодыжек.Венозная недостаточность: когда вены перестают обеспечивать нормальную транспортировку крови от сердца к ногам и обратно к сердцу, организм для облегчения задачи стремится избавиться от жидкости в них, вытесняя ее в окружающие ткани. Так возникает варикозное расширением вен с набухшими венами и отеки ног.Тромбоз: появление тромба в ноге может вызвать, помимо отека, боль, покраснение кожи и ощущение жара в области голени и лодыжки.Заболевания почек: почечная дисфункция, при которой почки не могут должным образом выводить воду и излишки натрия, тоже могут стать причиной отеков ног.Застойная сердечная недостаточность: если лодыжки неожиданно распухают, это может говорить, что сердце, больше не может нормально перекачивать кровь, из-за чего замедляется кровоток в ногах и возникает застойное явление – скопление крови в венах ног и жидкости в их тканях.Заболевания печени: печеночная недостаточность тоже проявляется скоплением жидкости в брюшной полости, стопах и лодыжках.Эмфизема: это тяжелое заболевание легких нарушает дыхание, что негативно сказывается на работе сердца, способствуя задержке жидкости в ногах и ступнях.Лимфедема: лимфатическая жидкость может накапливаться в ногах или руках, если повреждаются лимфатические узлы.Липедема: данное заболевание чаще встречается у женщин, оно характеризуется аномальным накоплением жировой ткани в нижней части тела, включая ноги и лодыжки.Когда обратиться к врачу? Если причиной появления отекших и распухших лодыжек не является серьезное заболевание, решить проблему помогает изменение образа жизни.Что полезно делать для этого:Выполнять упражнения для укрепления икроножных мышц, больше ходить пешком;Сократить потребление соли;Избегать ношения обтягивающей одежды, тесной обуви;Следить за весом;В течение дня приподнимать ноги и держать некоторое время в таком положении.«Если лодыжка распухла внезапно и при этом возникший отек усиливается, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить опасные для человека состояния».Также к врачу следует обратиться, если помимо увеличенной в размере лодыжки наблюдаются другие симптомы:Ступня или нога кажутся горячими и красными;Ощущается общий жар;Очень сильный отек наблюдается только на одной ноге.«Вызвать скорую помощь при отеке лодыжек нужно, если человек испытывает одышку или боль в груди, особенно давящую. Эти симптомы могут указывать на наличие опасного для жизни тромба или проблемы с сердцем».

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