Натуральные слабительные: что помогает и вредит в борьбе с запором

Натуральными слабительными могут быть некоторые продукты и напитки.Запор можно диагностировать, если опорожнение кишечника происходит менее трех раз в неделю. В тех случаях, когда кишечник «ленится» и возникает подверженность запору, можно попробовать включить в свой рацион натуральные слабительные – средства, которые улучшают пищеварение и помогают отрегулировать работу кишечника.«В качестве натуральных слабительных можно использовать некоторые напитки и продукты, содержащие вещества, которые могут облегчать прохождение стула по кишечному тракту или стимулируют его перистальтику», - отметила в комментарии MedikForum.ru гастроэнтеролог Александра Алисова.Говоря о том, какие подручные средства могут применяться как естественные слабительные, способствовать регулярному опорожнению и помогать от запоров, врач посоветовала обращать внимание на следующие продукты и напитки.Продукты с высоким содержанием клетчатки : цельнозерновой хлеб и крупы, фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые.Продукты, богатые магнием: темная листовая зелень, авокадо, орехи, семена чиа, темный шоколад и какао, жирная рыба.Пробиотические продукты: йогурт, сыр, брокколи, чернослив, соевые бобы, семена чиа, инжир.Вода: смягчает сухой стул и улучшает общее пищеварение.«Пить достаточно воды в течение дня очень важно для профилактики и лечения запоров».Сливовый сок: препятствует образованию твердого стула, активизирует работу мышц кишечника.Кофе: стимулирует перистальтику кишечника, усиливая его сокращения.В свою очередь, слабительным и препятствующим запору эффектом обладают многие растительные соединения. Так, в качестве сильного природного слабительного известна сенна: под ее воздействием значительно ускоряется сокращения мышц, выстилающих кишечник.Кроме того, в борьбе с запором помогаютИмбирь: его прием может ускорять пищеварение, защищает от вздутия и спазмов.Мятный чай. Чай с добавлением мяты оказывает успокаивающее действие на пищеварительный тракт, помогает снимать его спазмы.Алоэ вера: помогает справиться с запором, улучшая моторику желудочно-кишечного тракта или продвижение пищи по кишечному проходу.Другие средства с эффектом слабительного.Массаж живота;Тренировка кишечника (нужно стараться ходить в туалет ежедневно в одно и то же время – это «тренирует» толстую кишку, закрепляет привычку регулярно очищать кишечник);Регулярная физическая активность: упражнения, ходьба.Что важно: кишечник должен работать сам. Здоровый кишечник функционирует самостоятельно, опорожняясь без применения слабительных – но для этого важно употреблять достаточное количество пищевых волокон, клетчатки и воды, а также достаточно двигаться. При употреблении слабительных, особенно в избытке, можно столкнуться с неприятными побочными эффектами, включая боли в животе и его вздутие, повышенный метеоризм, диарею.«Один из самых больших рисков при использовании слабительных состоит в том, что длительное применение любого такого средства может привести к развитию зависимости и невозможности опорожнять кишечник без дополнительной стимуляции».Если при использовании слабительных средств озникают какие-либо признаки раздражения желудочно-кишечного тракта, нужно прекратить его прием.Нужно обратиться за медицинской помощью, если становится невозможно опорожнить кишечник без слабительных средств, или если в стуле появляется кровь.При имеющихся болезнях ЖКТ и при синдроме раздраженного кишечника необходимо консультироваться с врачом, прежде чем принимать даже натуральные слабительные.

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