Возможны последствия: какие ошибки часто совершаются при чихании, сморкании и зевании

Ошибки, которые нередко допускаются при чихании, зевании и сморкании, могут негативно сказаться на здоровье.Чихание, сморкание и зевание — это естественные физиологические процессы, и многие люди даже не задумываются, правильно ли они это делают. Однако неправильное выполнение таких действий может вести к неприятным для здоровья последствиям. О том, какие ошибки часто совершаются при чихании, сморкании и зевании, и чем они опасны, сообщила терапевт Ирина Андреева.Ошибки, которые часто совершают при чихании. Чихание является проявлением защитного рефлекса, благодаря которому очищаются носовые ходы (в них накапливаются различные раздражители, пыль, аллергены или микробы).«Неправильное чихание может навредить здоровью».Ошибка: сдерживать чихания. Некоторые люди, стесняясь, чихают, зажимая нос или рот. Делать так небезопасно — давление воздуха, которое возникает к моменту чихания, должно выйти наружу. Если этого не произойдет, могут пострадать слизистые ткани, барабанные перепонки или даже сосуды головного мозга. В некоторых случаях последствием сдерживания попытки чихнуть становятся головные болям, носовые кровотечения, проблемы со слухом.Чихание в ладонь. Если прикрывать рот ладонью во время чихания, микробы останутся на коже, а затем могут легко распространиться через прикосновения к предметам или другим людям. Это может быть особенно опасно в периоды сезонной активизации респираторных инфекций.Как правильно чихать: Нужно используйте одноразовые салфетки или чихать в локтевой сгиб, чтобы прикрыть рот и нос. Такая мера минимизирует распространение микробов.Ошибки, которые часто совершаются при сморкании. Сморкание позволяет очистить нос от слизи, но неправильное выполнение этого действия может усугубить проблемы с дыханием или вызвать осложнения.Ошибка: слишком сильное сморкание. Многие люди стараются высморкаться как можно сильнее, чтобы быстрее избавиться от заложенности носа. Однако это может привести к повреждению слизистой оболочки, носовым кровотечениям или даже попаданию слизи в пазухи, что увеличивает риск развития воспаления, синусита.Сморкание через обе ноздри одновременно. В этом случае создается избыточное давление в носовых ходах, чреватое возникновением повреждений.Использование неподходящих средств.Некоторые люди используют для сморкания тканевые платки или салфетки, которые становятся рассадником бактерий. Многоразовые платки следует стирать после каждого использования, так что лучше отдать предпочтение одноразовым салфеткам.Как правильно сморкаться: следует сморкаться поочередно через каждую ноздрю, одновременно прикрывая вторую пальцем. Делайте это нужно мягко, без излишнего усилия. Использованные одноразовые салфетки необходимо сразу же выбросить.Ошибки, которые часто совершаются при зевании. Благодаря рефлексу зевания организм получает возможность насытить кровь кислородом и преодолеть усталость.Ошибка: сдерживаться, когда хочется зевнуть. Некоторые люди стараются подавить зевоту, особенно когда находятся в общественных местах. Это создает проблему недостатка кислорода, усиливает чувство усталости, ухудшает концентрацию.Зевание с широко открытым ртом. При слишком широком открытии рта можно случайно повредить челюсть.Игнорирование частой зевоты. Когда человек зевает слишком часто, это может быть сигналом организма о недостатке сна, стрессе или проблемах с дыхательной системой. Игнорирование таких симптомов может привести к ухудшению состояния.Как правильно зевать: если возникает сильный порыв, лучше не сдерживаться, прикрыв рот рукой. Но если зевота становится слишком частой, нужно обратить внимание на свой режим сна и проследить, присутствуют ли и другие негативные симптомы.Что важно: всегда нужно тщательно мыть руки после чихания, сморкания или прикрывания рта при зевании (это помогает предотвратить распространение инфекций).Следует слушать свой организм. Если чихание, сморкание или зевание сопровождаются болью, дискомфортом или другими неблагополучными симптомами, следует обратиться к врачу. Такая киническая картина может быть признаком аллергии, инфекции или других заболеваний.На какие проблемы со здоровьем указывает частая зевота:Стресс или тревожность;Заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения кровообращения;Неврологические расстройства (например, эпилепсия, рассеянный склероз, инсульт).На какие проблемы указывает слишком обильная слизь в носу:Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ);Синусит (воспаление пазух носа);Бактериальные инфекции;Аллергия;Вазомоторный ринит;Гормональные нарушения (сбои в работе щитовидной железы).На какие проблемы указывает слишком частое чихание:Аллергия;Респираторные заболевания, включая грипп;Вазомоторный ринит;Заболевания щитовидной железы.

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