От появления тяги к еде до аритмии: как недостаток сна «убивает» нам здоровье

Недостаток сна становится опасным для здоровья, если человек не высыпается систематически.Во время сна организм запускает важные механизмы клеточного восстановления. Когда они осуществляются полноценно, человек становится лучше защищен практически от всех заболеваний, от неврозов до деменции и рака. Такая защита во многом определяется тем, что за период сна клетки тела очищаются от «мусорных» 0компонентов (например, излишков белковых веществ), которые повышают риски воспаления и повреждений в клеточных структурах.Недостаток сна может серьезно нарушить этот процесс, что чревато развитием опасных для здоровья последствий.Дестабилизация иммунной системы. Говоря о том, что недостаток сна «убивает» людям здоровье, врач общей практики Татьяна Захарова уточнила в комментарии для MedikForum.ru:«Случающаяся время от времени бессонная ночь не является проблемой, но систематический недостаток сна крайне вреден в своей долгосрочной перспективе. В его случае нарушается выработка важных иммунных клеток, таких как Т-клетки и цитокины, которые защищают организм от инфекций и воспаления. Когда это происходит, иммунная система утрачивает свой защитный потенциал, человек в целом становится более слабым и уязвимым».Проблемы с сердцем. На нехватку сна организм реагирует как на стресс, увеличивая выработку кортизола и других «стрессовых» гормонов. Вместе с воспалительным процессом, риск которого повышается из-за недосыпа, это оказывает негативное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы – в результате может повыситься артериальное давление, возникает аритмия (нарушение сердечного ритма), воспаляется сосудистая ткань (вследствие такого воспаления может развиться атеросклероз, который характеризуется повышенной концентрацией холестерина и кальция в кровеносных сосудах и образованием бляшек).Гормональные сдвиги. Недостаток сна оказывает заметное влияние на выработку гормонов (например, таких как эстроген и тестостерон), провоцируя их дисбаланс. Как последствие, может нарушаться менструальный цикл у женщин, возникают проблемы с зачатием и фертильностью, исчезает либидо, ускоряется наступление менопаузы или андропаузы.Плохая концентрация. Испытывая нехватку сна, организм вырабатывает повышенное количество нейромедиатора аденозина, что ухудшает концентрацию и реакцию.«Если человек недосыпает в течение нескольких дней, скорость его реакций и концентрация внимания становятся аналогичными тем, что возникают при употреблении алкоголя».Раздражительность. Недостаток сна ухудшает работу мозга и увеличивает выброс гормона стресса кортизола – поэтому многие люди при недостатке сна становятся более раздражительными, слишком бурно реагируют на бытовые и рутинные трудности.Головные боли и мигрени. Их возникновение при недосыпе может объясняться сосудистой реакцией на увеличенную выработку гормонов стресса. Кровеносные сосуды часто реагируют на стресс сужением и спазмами, что усиливает ощущение боли.Сильная тяга к еде. Одним из необычных последствий недосыпа могут стать появление патологической тяги к еде, особенно сладкой и калорийной.«Во время сна организм вырабатывает гормон лептин, который снижает аппетит и уменьшает чувство голода. Также в нем расщепляются запасы жира и сахара, чтобы в такой период (когда человек не ест) поддерживать обмен веществ. Недостаток сна нарушает эти процессы: расщепление жиров и сахара замедляется, выработка гормон лептина снижается, а в виде ответной реакции начинает усиленно вырабатываться грелин – гормон, усиливающий чувство голода. Человек непроизвольно ест больше и становится подвержен ожирению».Ускоренное старение кожи. Недостаток сна лишает кожу лица полноценного кровоснабжения, что ухудшает его цвет, ведет к появлению темных кругов под глазами. Кроме того, связанный с ним повышенный уровень кортизола способствует воспалению, которое усугубляет имеющиеся проблемы с кожей, делает ее более подверженной аллергическим реакциям. Вдобавок воспаление разрушает белки кожи, обеспечивающие ей упругость и гладкость – она становится склонной к отечности, рыхлости и дряблости, появлению морщин.

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