Все дело в кишечнике: почему вы можете жаловаться на боли в суставах и другие проблемы

Многие люди не знают, что возникающие суставные боли могут говорить о воспалении в кишечнике.Такая связь может показаться неожиданной, но многие жалобы на боли в суставах возникают из-за имеющихся проблем с кишечником. Например, суставные патологии сопровождают воспалительные заболевания кишечника (ВЗК): болезнь Крона и язвенный колит. При развитии таких кишечных заболеваний, характеризующихся воспалением слизистой оболочки кишечника, страдает не только пищеварительный тракт, но и другие части тела, предупредила гастроэнтеролог Александра Алисова.«Когда развиваются хронические воспалительные заболевания кишечника, то в первую очередь они характеризуются желудочно-кишечными жалобами: например, на боли в животе, нарушения стула и диарею. Но до 30 процентов пациентов с ВЗК испытывают негативные симптомы, проявляющиеся за пределами кишечника».Суставные боли. Врач констатировала, что из-за проблем с кишечником люди, страдающие болезнью Крона и язвенным колитом, могут жаловаться на суставные боли.«Боль и воспаление в суставах являются наиболее распространенным некишечным проявлением воспалительных заболеваний кишечника ВЗК. Они вызываются избыточной реакцией иммунной системы. При болезни Крона и язвенном колите она вырабатывает повышенное количество антител, которые могут связываться с воспалительными веществами и циркулировать в крови. Когда они начинают накапливаются в суставах, это вызывает обострение воспалительного процесса и боль».Какие суставы поражаются и болят особенно часто:Крупные суставы – колени, бедра, плечи, локти;Позвоночник и крестец;Мелкие суставы пальцев рук и ног.Другие проблемы со здоровьем. При развитии воспалительных заболеваний кишечника помимо суставных болей возможны и другие малоприятные внекишечные проявления.Проблемы с кожей. Воспалительный процесс в кишечнике может быть причиной кожных высыпаний и язв, которые с трудом поддаются лечению. Помимо того, он вызывает склонность к псориазу.Глазные нарушения. Пациенты с ВЗК часто жалуются на увеит и эписклерит, при которых воспаляются сосудистая оболочка глаза и наружный слой склеры.Проблемы с печенью. Воспаление в кишечнике серьезно повышает риск воспалительных процессов и в желчных протоках, что нарушает отток желчи и способствует ее застою, от которого сильно страдает печень. При ВЗК часто нарушается производство холестерина, а печень подвергается риску ожирения.Анемия. В случае ВЗК может усиливаться потеря крови через кишечник, последствием чего становится недостаточное всасывание железа и витаминов группы B. Такая нехватка провоцирует развитие анемии.Поражение почек. Пациентам с такими заболеваниями свойственны мочекаменная болезнь или воспаление почек.«Иногда именно внекишечные проявления становятся первым признаком ВЗК – боли в суставах или кожные высыпания могут появляться раньше, чем кишечные симптомы. Кроме того, внекишечные симптомы могут указывать на активность заболевания. Например, обострение артрита часто говорит о том, что в кишечнике усиливается процесс воспаления».

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