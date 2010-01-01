FoodMirobio: бактериофаги снизили количество листерий в молоке в 10 тыс. раз

Американские ученые из Университета Коннектикута выяснили, что вирусы-бактериофаги могут эффективно защищать молоко от бактерий.Бактериофаги — это вирусы, которые избирательно заражают и уничтожают бактерии, не затрагивая полезные микроорганизмы или клетки человека. Они следуют литическому циклу: проникают в микробы, размножаются внутри них и разрушают клетку, выпуская новые фаги для дальнейшей атаки.Как показали тесты, бактериофаги в пастеризованном молоке значительно снизили количество патогенов, таких как листерии, сальмонеллы и кишечные палочки (E. coli). Количество листерий упало в 10 тыс. раз, а сальмонелл — в 200–1500 раз. Эффект сохранялся в течение недели.В сыром молоке вирусы оказались менее эффективными из-за наличия белков, блокировавших их действие. Однако бактериофаги сократили количество сальмонелл в 13–200 раз.В процессе изготовления сыра эффективность вирусов упала еще сильнее, так как они оказались ограничены твердой структурой продукта. Тем не менее в обработанных сырах наблюдалось умеренное снижение патогенов.По словам исследователей, препятствием для внедрения метода на производстве остается его высокая стоимость — для достижения эффекта требуется в 1 млн раз больше вирусов, чем патогенов.

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