Гормоны или патология? Почему подмышки могут потеть и плохо пахнуть даже в прохладный день

Часто пот и резкий запах подмышек, когда совсем не жарко, – это следствие гормонального дисбаланса. Но могут быть и другие причины.Выделение пота и неприятного запах из подмышечных впадин далеко не всегда объясняется воздействием жары – подмышки могут потеть и плохо пахнуть даже в прохладный день. Отчасти это обуславливается физиологическими особенностями организма, отметила эндокринолог Антонина Гуреева.«Наши потовые железы работают постоянно, без перерыва и независимо от температуры окружающей среды. Такая их работа позволяет телу регулировать температуру и выводить токсины. Поэтому, например, если в вашем организме в силу каких-то причин скопилось много веществ, от которых он стремится избавиться, вы можете ощущать достаточно интенсивное выделение пота даже когда прохладно, – причем такой пот будет иметь резкий запах. Накоплению потенциальных токсинов способствует нахождение в экологически неблагоприятной среде, нездоровое питание, употребление алкоголя, прием лекарств».Врач обратила внимание, что у некоторых людей потовые железы работают более интенсивно – такая особенность не является патологией, она обуславливается генетической предрасположенностью, индивидуальными особенностями обмена веществ или чувствительностью нервной системы. Даже в прохладный день такие люди могут потеть больше, чем окружающие.Стресс и эмоциональное напряжение. Одной из самых частых причин внезапного потоотделения является стресс. В прохладный день эмоциональное напряжение тоже способно активировать работу апокриновых потовых желез, расположенных в подмышечных впадинах (а также паху и на коже головы). Эти железы выделяют пот, богатый белками и липидами, который при взаимодействии с бактериями на коже начинает неприятно пахнуть.«Стрессовый пот обычно отличается от обычного: он более густой и имеет специфический запах».Гормональные изменения. Колебания уровней разных гормонов в крови – еще одна причина повышенного потоотделения и неприятного запаха. Гормоны влияют на работу потовых желез, делая их более активными, и даже в прохладный день гормональный дисбаланс может привести к тому, что подмышки станут влажными, а запах пота – более резким.Что вызывает гормональные колебания:Возрастные изменения, которые сопровождаются интенсивной выработкой или, наоборот снижением выработки половых гормонов;Стресс;Нарушения в работе органов эндокринной системы: щитовидной и поджелудочной железы, надпочечников.Особенности питания. Еда и напитки влияют на запах выделяемого телом пота. Лук, чеснок, специи, шоколад, кофе и алкоголь, продукты с консервантами и искусственными добавками могут придавать ему специфический аромат. Даже если на улице прохладно, употребление таких продуктов может спровоцировать выделение пота с резким, более выраженным запахом.Одежда из синтетики. Синтетическая одежда не пропускает воздух и создает «парниковый эффект», мешая поту нормально испаряться с поверхности кожи. Даже если на улице совсем не жарко, это способствует активному размножению бактерий на участках тела, содержащих много потовых желез. В результате они начинают резко и неприятно пахнуть.Патологии. В некоторых случаях слишком активное потоотделение с неприятным запахом возникает как симптом заболевания. Существует достаточно много болезней, которые заставляют тело потеть иначе (как правило, речь идет об усилении потливости, возникающей независимо от внешних условий).Вот лишь некоторые из них:Сахарный диабет;Болезни щитовидной железы;Инфекции и воспалительные процессы;Нарушения в работе почек или печени;Аутоиммунные заболевания;Сердечная недостаточность;Онкологические заболевания системы крови;Туберкулез.Если сильная потливость подмышек начала проявляется чаще и вместе с ней стали возникать другие неблагополучные симптомы или изменения в работе организма, необходимо обратиться к врачу.

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