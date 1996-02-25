TJI: нехватка сна подавляет иммунитет и повышает риск развития ожирения

Кувейтские ученые из Института диабета Дасмана обнаружили, что лишение сна вызывает изменения в иммунных клетках, аналогичные тем, что наблюдаются у людей с ожирением. Даже одна бессонная ночь может значительно повлиять на работу иммунной системы.Команда, выяснила, что при бодрствовании в течение 24 часов у здоровых людей меняется профиль моноцитов — ключевых клеток иммунной системы, отвечающих за борьбу с воспалением. Эти изменения напоминают те, что наблюдаются у страдающих ожирением, что указывает на связь между плохим сном и хроническим воспалением.Неклассические моноциты, которые патрулируют организм и реагируют на воспалительные сигналы, были значительно повышены у участников с ожирением и у тех, кто лишился сна. Это коррелировало с ухудшением качества сна и повышением уровня провоспалительных маркеров.Хроническое недосыпание может способствовать развитию воспалительных заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые патологии.Ученые планируют изучить механизмы, связывающие сон с иммунными изменениями, а также проверить, могут ли терапия сна и образовательные кампании помочь обратить вспять негативные эффекты.

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