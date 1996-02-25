TJI: нехватка сна подавляет иммунитет и повышает риск развития ожирения
Команда, выяснила, что при бодрствовании в течение 24 часов у здоровых людей меняется профиль моноцитов — ключевых клеток иммунной системы, отвечающих за борьбу с воспалением. Эти изменения напоминают те, что наблюдаются у страдающих ожирением, что указывает на связь между плохим сном и хроническим воспалением.
Неклассические моноциты, которые патрулируют организм и реагируют на воспалительные сигналы, были значительно повышены у участников с ожирением и у тех, кто лишился сна. Это коррелировало с ухудшением качества сна и повышением уровня провоспалительных маркеров.
Хроническое недосыпание может способствовать развитию воспалительных заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые патологии.
Ученые планируют изучить механизмы, связывающие сон с иммунными изменениями, а также проверить, могут ли терапия сна и образовательные кампании помочь обратить вспять негативные эффекты.
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