Жирный стул или стреаторея: почему это серьезная проблема?

Жирный стул может быть проявлением опасных изменений в состоянии пищеварительной системы.Жирный стул, или стеаторея – это состояние, при котором в кале существенно повышается содержание жира. В норме жиры, поступающие с пищей, перевариваются и усваиваются в тонком кишечнике. Однако при определенных патологиях этот процесс может нарушаться – жиры не усваиваются должным образом в кишечном тракте и выводятся вместе с непереваренными остатками. Так появляется жирный стул.Вот симптомы, которые указывают на такой стул:Каловые массы имеют маслянистый, блестящий вид;Они плохо смывается с поверхности унитаза, оставляя упрямые следы;Стул приобретает крайне неприятный, резкий запах;Его цвет светлеет, становится сероватым или желтоватым;Стул становится более частым;Наблюдается вздутие живота и метеоризм.Почему возникает проблема. Гепатолог Алла Южнова сообщила MedikForum.ru, что жирный стул может вызываться различными нарушениями в работе пищеварительной системы.Основные причины можно разделить на три группы.Нарушения в работе поджелудочной железы. Эта железа играет ключевую роль в переваривании жиров, вырабатывая фермент липазу, который расщепляет жиры на более мелкие компоненты, способные усваиваться в кишечнике. Врач подчеркнула, что когда функция поджелудочной железы нарушается, липаза не вырабатывается в нужном количестве, и это препятствует полноценному перевариванию жиров.Вот заболевания, которые могут вызывать такие нарушения:Хронический панкреатит: он подразумевает воспаление поджелудочной железы;Муковисцидоз: при данном заболевании нарушается работа желез внешней секреции, включая поджелудочную железу;Рак поджелудочной железы: когда в железе возникает опухоль, она может блокировать выработку ферментов, в том числе липазы, необходимой для переваривания жира.Нарушения в работе печени и желчного пузыря. Данные органы также играют значимую роль в том, как организм усваивает жиры. Печень вырабатывает желчь, которая накапливается в желчном пузыре и выделяется в кишечник при приеме пищи. Желчь помогает эмульгировать жиры, делая их более доступными для действия липазы.Вот заболевания, которые препятствуют нормальному выделению желчи, необходимой для переваривания жиров:Желчнокаменная болезнь: в желчном пузыре возникают камни, которые могут блокировать отток желчи;Цирроз печени: при данном заболевании нарушается функция печени, а, значит, и выработка желчи;Холестаз: в его случае нарушается нормальный отток желчи.Нарушения в работе тонкого кишечника. Тонкий кишечник – это место, где происходит всасывание жиров. Когда возникают проблемы в его состоянии, жиры не усваиваются и выводятся с калом.Вот патологии, из-за которых нарушается функция тонкого кишечника:Целиакия: при ее развитии слизистая оболочка тонкого кишечника подвергается воспалению и повреждению при употреблении глютена, белка злаковых культур.Болезнь Крона: это хроническое воспалительное заболевание кишечника может поражать любой его отдел.Синдром короткой кишки: в его случае у человека отсутствует или не функционирует часть тонкого кишечника.Причина жирного стула, не связанная с заболеванием. Она заключается в избыточном потреблении жиров: если человек употребляет слишком много жирной пищи, организм может просто не справиться с ее перевариванием.Что важно: жирный стул – серьезный повод для обращения к врачу.«У человека с этой проблемой может происходить снижение веса, не связанное с попытками худеть, поскольку в его организме нарушается процесс усвоения питательных веществ. Также из-за возможного дефицита витаминов (особенно жирорастворимых: A, D, E, K) возникает повышенная сухость кожи и ломкость ногтей, ухудшается зрение. Заметив признаки жирного стула, не следует тянуть с обращением к врачу, – при таком нарушении очень важно исключить наиболее опасные патологии как возможные причины».

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