Невозможно отдохнуть: какими бывают нарушения сна и что нужно знать об их лечении

Нарушения сна не всегда означают его нехватку – в некоторых случаях люди тяготеют к избыточному сну.В медицине понятие «нарушения сна» включает все проблемы, которые негативно влияют на засыпание и ночной сон. Такие нарушения бывают временными, особенно часто возникая в стрессовых или напряженных жизненных ситуациях и прекращаясь с их разрешением. Хронические проблемы с засыпанием или поддержанием сна сохраняются в течение длительного периода времени.Также медики различают первичные и вторичные нарушения сна. Первые возникают как самостоятельная проблема независимо от того, имеется ли у человека основное заболевание. Вторые – как следствие имеющейся патологии, уточнила в беседе с MedikForum.ru невролог Александра Алехина.Вот какими бывают первичные нарушения сна:Бессонница: характеризуется трудностями с засыпанием или поддержанием сна, недостаточной продолжительностью сна или его низким качеством, мешающим организму восстанавливаться.Расстройства дыхания во время сна: апноэ или храп.Гиперсомния: отличается повышенной потребностью во сне (более 10 часов в сутки) и дневной сонливостью.Расстройство циркадного ритма: в его случае нарушается режим сна и бодрствования, сильно сдвигаются его границы (например, из-за работы по ночам).Парасомния: нарушения сна вызываются происходящими ночью событиями, такими как лунатизм, ночные кошмары, скрежетание зубами (бруксизм) или позывы к мочеиспусканию.Расстройства движения, связанные со сном: к ним, в частности, относится синдром беспокойных ног.Вторичные нарушения сна обуславливаются органическими заболеваниями, психиатрическими или поведенческими проблемами.Причины нарушений сна. Список таких причин весьма обширен: он включает физические или психологические заболевания, гормональные изменения, прием лекарств, воздействие внешних факторов.Физические причины: апноэ, синдром беспокойных ног, метаболические заболевания; астма, болезни почек и сердца;Гормональные изменения: беременность, менопауза, андропауза;Прием лекарств: например, антигипертензивных средств, кортикоидов, некоторых антидепрессантов;Избыток стимуляторов: кофеина, алкоголя, никотина;Вредные привычки: пренебрежение гигиеной сна, использование гаджетов в позднее время;Неподходящая среда: шум и искусственное освещение по ночам.Психологические и психиатрические причины: стресс; психические нарушения (депрессия, тревожность, расстройства пищевого поведения).«Сегодня стресс и повседневные нагрузки оказывают сильное влияние на качество сна. Мы часто испытываем состояние психоэмоционального напряжения и возбуждения, что проявляется такими симптомами, как мышечные спазмы, учащенное сердцебиение, внутреннее беспокойство или навязчивые мысли – все это мешает нормально засыпать и крепко спать».Симптомы нарушений сна. Чаще всего на них указывают следующие признаки:Трудности с засыпанием (человек не может уснуть в течение 20 минут);Пробуждения ночью;Длительные периоды бодрствования ночью;Отсутствие ощущения отдыха, когда получается поспасть.«Днем в случае имеющихся нарушений сна человек склонен испытывать сильную усталость, раздражительность, отсутствие концентрации, головные боли. Еще один характерный показатель – это беспокойство и страх снова не уснуть, который усиливается по мере приближения ночи и усугубляет бессонницу».Лечение нарушений сна. Оно зависит от их причины и включает различные подходы.Прежде всего, рекомендуется поддерживать здоровую гигиену сна:В спальне должно быть прохладно (16–18 градусов) и темно.Шумы следует свести к минимуму (могут помочь беруши).Следует избегать поздних приемов пищи, так как они могут затруднять засыпание.Смартфоны, ноутбуки или телевизоры нужно выключать как минимум за 30 минут до сна.Некоторым людям помогают засыпать утяжеленные одеяла.Физические заболевания и гормональные нарушения, вызывающие проблемы со сном, требуют специальной терапии под руководством врача.Психические расстройства лечат с помощью комбинации психотерапии и, при необходимости, психотропных препаратов.Использование снотворных: что важно знать. Снотворные препараты могут быть полезны на начальном этапе – они помогают избавиться от страха бессонницы и вызванных ею проблем со сном. Однако эти средства не подходят для длительной терапии.«Прием снотворных препаратов для облегчения засыпания не должен превышать четырех недель – более долгий период их использования повышает риск развития привыкания и зависимости. Рецептурные снотворные препараты должны использоваться строго под контролем врача из-за риска возникновения зависимости и возможных побочных эффектов. Даже безрецептурные снотворные следует применять только после консультации с врачом».Доступные травяные препараты подходят для лечения легких нарушений сна – они включают такие ингредиенты как лаванда, валериана, мелисса, оказывающие седативное (успокаивающее) действие.В некоторых случаях специалисты советуют для борьбы с бессонницей антигистаминные препараты – они могут содержать компоненты, известные своим седативным и снотворным эффектом.

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