Что происходит с нашим организмом, когда мы едим острую пищу, и полезно ли это

Одни любят поострее, другие перченые блюда на дух не переносят. Кто прав? И какая пища полезнее — острая или пресная?В азиатских ресторанах, которые работают в нашей стране, блюда адаптированы под европейцев. Редкий посетитель смог бы съесть то, что употребляют сами жители Азии: уж слишком это остро.А что насчет пользы? Правильно ли поступают те, кто отказывается от острой пищи? Или щепотка перца не помешает? Вот что говорят эксперты.Как оценивается острота пищиОстроту пище придает химическое соединение капсаицин — алкалоид и основной компонент жгучих перцев.«Разные перцы содержат разную концентрацию капсаицина, которая измеряется в единицах жгучести Сковилла (американский химик Уилбур Сковилл разработал шкалу остроты для оценки продуктов. — Прим. ред.), — рассказывает порталу Today Пол Терри, профессор эпидемиологии в Медицинском центре Университета Теннесси. — Чем острее перец или еда, тем выше рейтинг продукта по шкале.Так, перец халапеньо содержит около 5000 единиц остроты. А перец каролина рипер, признанный Книгой рекордов Гиннесса самым острым в мире, может иметь более 1,5 миллиона единиц остроты. То есть он в 300 раз острее.Как острая пища воздействует на организм«Когда вы едите острую пищу, капсаицины связываются с рецепторами во рту и на языке, а те посылают сигналы боли в мозг. Так что технически острота — это просто болезненное ощущение, а не вкус или аромат», — объясняет доктор Терри.Эти же рецепторы чувствуют температуру и тепло. И здесь происходит обманчивое действие капсаицина: он заставляет организм думать, что тот перегревается. В результате после остренького может немного подняться температура и ускориться сердечный ритм. А далее организм попытается охладиться: человек начинает краснеть и обильно потеть.Кроме того, может внезапно начаться насморк или слезотечение. А все потому, что капсаицин раздражает слизистую оболочку носа.Далее это острое вещество попадает в пищеварительный тракт и может вызвать раздражение пищевода или желудка, а с ним боль в животе или желудочно-кишечное расстройство.«Капсаицин способен спровоцировать у некоторых людей диарею, потому что он ускоряет моторику кишечника», — говорит гастроэнтеролог Рабия де Латур.Но на этом козни капсаицина не заканчиваются. Когда это вещество движется через прямую кишку и анус, оно также может вызвать жжение.В то же время боль, которую вызывает капсаицин, у некоторых провоцирует выброс эндорфинов, а с ними появляются приятные ощущения: облегчение, удовольствие и даже эйфория. Но подобный эффект работает не для всех. Другие, напротив, могут испытать панику и внезапное чувство страха из-за острых специй.Так в чем же польза острой пищи?Капсаицин обладает антиоксидантными свойствами.«Есть некоторые данные о том, что употребление острой пищи связано с более продолжительной жизнью», — говорит Рабия де Латур.А исследование, опубликованное в BMJ, показало: у людей, которые ежедневно ели острую пищу, риск смерти был на 14% ниже, чем у тех, кто питался подперченным один раз в неделю.Известно, что капсаицин имеет противовоспалительный эффект, поэтому он полезен для сердца и кишечника. К тому же это вещество ускоряет метаболизм. Помимо прочего, капсаицин борется с микробами. Вот почему жители жарких стран предпочитают блюда поострее.Однако, если перчить вредную еду, пользы от этого не будет. Эксперты советуют добавлять специи в блюда, которые богаты белком и клетчаткой.Кроме того, при проблемах с ЖКТ, в том числе при синдроме раздраженного кишечника, острая пища может усугубить состояние.«Острая пища не вызывает язву желудка. Но если язва уже есть, такая еда ухудшит симптомы», — предупреждает де Латур.А случайное вдыхание острой пищи может спровоцировать проблемы с дыханием или приступ астмы у некоторых людей. Поэтому врачи советуют прислушиваться к своему телу. Если хотите добавить остроты, начинайте с малого. Не стоит устраивать себе проверку на прочность.«Если вам не нравится острое, не надо себя заставлять. Любите поперчить — делайте это в разумных пределах. И помните, что не все перцы одинаковы», — предупреждает доктор Терри.Какие продукты помогут снять жжение после острогоПервое, что приходит в голову после острого, — выпить стакан воды. Однако это сделает только хуже: вода распространит капсаицин по всему рту и усилит жжение.Вместо этого заешьте или запейте острое белковым или жирным продуктом, который растворит это жгучее вещество. Эксперты советуют после острого:молоко;мороженое;йогурт;авокадо.Почему люди по-разному чувствуют остротуОказывается, есть люди с более высокой толерантностью к острому. На это влияет генетика, индивидуальные особенности, привычки. Например, если человека с детства кормят острой пищей, у него может выработаться толерантность.Кроме того, количество рецепторов, реагирующих на капсаицин, у людей также разное. Поэтому одни легче воспринимают острые блюда, а другие очень чувствительны к специям.

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